Kurtuluş Mücadelesinde En Çok Şehit Veren Köy, Çanakkale Şehitlerini Andı

Kurtuluş Mücadelesinde en çok şehit veren Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Güzlük köyü sakinleri, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü'nde şehitlerini andı.

Kurtuluş Mücadelesinde en çok şehit veren Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Güzlük köyü sakinleri, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü'nde şehitlerini andı.



İstiklal Harbinde Çanakkale'de nüfus bazında en çok şehit veren köy unvanını elinde bulunduran Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Güzlük köyü sakinleri şehitlerini andı. Program duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.



Kurtuluş Savaşı mücadelesinde açılan Çanakkale cephesinde Kastamonu en çok şehit veren iller sıralamasında ilk sırada yer alıyor. İnebolu'dan Ankara'ya mühimmat sevkiyatı yaparken Şerife Bacı kucağında çocuğuyla birlikte şehit oldu. Kurtuluş Savaşında, Kastamonu'nun tarihte ayrı bir önemi olan Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Güzlük Köyü'nde 39 erkek Kurtuluş Savaşı'nda cepheye koştu. 1915 yılında cepheye koşan yaşları 15-20 yaş arasında olan 39 erkekten 35 tanesi şehit olup köyüne geri dönemedi. 3 erkek ise gazi olarak köyüne dönerken 1 erkek ise resmi kayıtlara kayıp olarak geçti.



Köy sakinleri kahramanlarının köyde toplanıp savaşa gittikleri mevkiye Karakışla adını verdi. Şehitlerinin hatırasını ise hiç unutmadı. Karabük Üniversitesi, Kastamonulular Derneği ve Güzlük Köyü Derneği iş birliğinde kahraman 35 askerini anmak için 'Onlar gelemedi, biz geldik. Çanakkale Şehitlerimizi Anma Etkinliği' adlı program tertip edildi. İlk olarak köyde cephede şehit olan 35 erkeği temsil eden ve üzerlerinde askeri kaynaklardan alınan bilgiler doğrultusunda 35 askerin künyelerinin asıldığı fidanlık oluşturuldu.



Bu yıl 5'ncisi düzenlenen etkinlik için Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde ikamet eden onlarca köy sakini, soğuk havaya aldırmadan köy meydanında buluştu. Kuran-ı Kerim Tilaveti ile başlayan programda, Çanakkale'de şehit olan 35 askerin isimleri tek tek okundu. Her okunan isimde tüm köy sakinleri hep bir ağızdan 'burada' diye haykırdı. Atalarını anmak için bir araya gelen köylüler, kazanlarda keşkek pişirdi. Pişirilen keşkekler cephede şehit olan Ataları için etkinliğe gelen vatandaşlara ikram edildi.



Programda Güzlük Köyü şehitlerinin yanı sıra Yeni Zelanda'da da camide gerçekleştirilen terör saldırısında hayatlarını kaybedenler de unutulmadı. Tüm şehitler için dua edildi. Duanın ardından 35 şehidi temsil eden fidanlık ziyaret edildi.



"Cepheye giden 39 erkekten sadece 3'ü geri dönebildi"



Etkinlikte konuşan Kastamonu ili Araç ilçesi Güzlük Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Satıcı, "Buradaki şehitlerimiz köyümüzden 39 gencimiz Çanakkale Savaşına katılıyor. Bunların 35 tanesi şehit oluyor. Bu 35 şehidimizin askeriyeden aldığımız künyelerini diktiğimiz ağaçların hepsine taktık. Kastamonu ilimiz Çanakkale savaşlarında en çok şehit veren illerimizden bir tanesidir. Köyümüzün bunlar arasında ayrı bir yeri var. Köyümüzün yapılan araştırmalara göre savaşlara katılan 39 askerimizden, bizim dedelerimizden 35 tanesi orada şehit olmuş. Bu bizim köyümüze gururla taşıyacağımız Türkiye'nin nüfus bazında en çok şehit veren köy unvanını sağlamış oluyor. Biz bundan gurur duyuyoruz. Özellikle bu unvanın çevremizdeki illerin üniversiteler tarafından yapılıp ziyaret edilmesiyle böyle bir programa başlamış olduk. Bundan sonra da bunu devam ettirmeyi düşünüyoruz" dedi.



Etkinliğe, Araç Kaymakamı Mustafa Görmüş ile çok sayıda davetli ve vatandaşlar da katıldı. - KASTAMONU

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