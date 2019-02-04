Kurtuluş Savaşı'nı Kaybetseydik? | Bizi Bekleyen Felaketler
1 saat önce
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 08:25 Kaynak: Youtube
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