Kurtuluş Savaşı kahramanları video ile yad edildi - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde bulunan Giresunlular Şehitliğine özel Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından vido film çekilerek sosyal medyada paylaşıldı. Büyük beğeni toplayan video ile Kurtuluş Savaşı'nın ölümsüz kahramanları yad edildi.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesi Doğanlar köyü sınırları içerisinde, Dedesivrisi mevkiinde yer alan ve Büyük Taarruz ve Başkumandanlık Meydan Muharebesi sırasında Giresun ve yöresinden gelen gönüllü alayın askerlerinin burada şehit olmasından dolayı "Giresunlular Şehitliği" adını alan şehitlik için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından çekilen video çekilerek tanıtım filmi hazırlandı. Sosyal medyada paylaşılan ve büyük beğeni toplayan tanıtım filmi ile Giresun'dan gelerek büyük kahramanlık örneği gösteren 47. Alay şehitleri bir kez daha anıldı. - AFYONKARAHİSAR