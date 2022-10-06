Kurtuluş Savaşı komutanlarından Korgeneral Gökberk mezarı başında anıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kurtuluş Savaşı komutanlarından Korgeneral Gökberk mezarı başında anıldı

06.10.2022 11:04
Kurtuluş Savaşı komutanlarından Korgeneral Gökberk mezarı başında anıldı

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla Kurtuluş Savaşı komutanlarından Korgeneral Şükrü Naili Gökberk için mezarı başında anma töreni yapıldı.

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla Kurtuluş Savaşı komutanlarından Korgeneral Şükrü Naili Gökberk için mezarı başında anma töreni yapıldı.

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşu sırasında Türk ordusunun başında şehre giren Kurtuluş Savaşı kahramanı Gökberk, Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında anıldı.

Törene, İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, Garnizon Komutanlığından Albay Mehmet Aynur, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Akın Gürkan, Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yavuz, bazı subay ve astsubaylar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, biyografisi okunan Gökberk'in mezarına karanfil bırakıldı, dua edildi.

YORUMLAR
500
Bakan Varank: 'Ülkemizi yatırımda, üretimde, ihracatta global bir üs haline getirmek ve bunu sürdürmek için çaba sarf ediyoruz' Bakan Varank: 'Ülkemizi yatırımda, üretimde, ihracatta global bir üs haline getirmek ve bunu sürdürmek için çaba sarf ediyoruz' Bakan Soylu: 'Şehirler kültürleriyle beraber yaşar ve bu kültürlerin izini silebilmek mümkün değildir' Bakan Soylu: 'Şehirler kültürleriyle beraber yaşar ve bu kültürlerin izini silebilmek mümkün değildir' YOLCU BİLİNÇ KAYBI YAŞADI, THY UÇAĞI ACİL İNİŞ YAPTI YOLCU BİLİNÇ KAYBI YAŞADI, THY UÇAĞI ACİL İNİŞ YAPTI
Kaynak: AA

Edirnekapı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurtuluş Savaşı komutanlarından Korgeneral Gökberk mezarı başında anıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:47 Sevilla, son olarak Marsilya'yı çalıştıran eski teknik direktörü Jorge Sampaoli'yi takımın başına getirdi
16:42 Karagül'deki rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Emre Tetikel, hayatının dönüm noktasını anlattı
16:39 Mucizevi dokunuş! Bu aynanın gerçekte ne olduğunu öğrenenler fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor
16:24 Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un kendisini uyaran hocaya verdiği cevap olay oldu!
16:14 Çekmeyköy'de 5 ay önce boşandığı eşini çocuklarının gözleri önünde başından vurarak öldürdü
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'u Türk Devletleri Teşkilatı'na davet etti: Gel seni de alalım Türk Birliği'ne, her şey Avrupa'dan ibaret değil
15:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ve Aliyev'in mini zirvesine masadaki kitap damga vurdu
15:45 Bakan Bilgin ile Memur-Sen yönetimi bir araya geldi! Sözleşmeli personel için masada iki taslak var
15:27 Arnavutköy'de 1 hafta boyunca genç kıza sözlü tacizde bulunan şahsa vatandaştan linç girişimi! O anlar kameralarda...
15:21 Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ülkede zam yapılmasını yasakladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 17:08:50. #1.12#
SON DAKİKA: Kurtuluş Savaşı komutanlarından Korgeneral Gökberk mezarı başında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement