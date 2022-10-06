Kurtuluş Savaşı komutanlarından Korgeneral Gökberk mezarı başında anıldı

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla Kurtuluş Savaşı komutanlarından Korgeneral Şükrü Naili Gökberk için mezarı başında anma töreni yapıldı.
İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşu sırasında Türk ordusunun başında şehre giren Kurtuluş Savaşı kahramanı Gökberk, Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında anıldı.
Törene, İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, Garnizon Komutanlığından Albay Mehmet Aynur, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Akın Gürkan, Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yavuz, bazı subay ve astsubaylar katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, biyografisi okunan Gökberk'in mezarına karanfil bırakıldı, dua edildi.
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