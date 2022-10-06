Bakan Varank: 'Ülkemizi yatırımda, üretimde, ihracatta global bir üs haline getirmek ve bunu sürdürmek için çaba sarf ediyoruz'

Kaynak: AA

Edirnekapı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kurtuluş Savaşı komutanlarından Korgeneral Gökberk mezarı başında anıldı - Son Dakika

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