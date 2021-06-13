- Kurtuluş Savaşı'nda cephanenin taşındığı İstiklal Yolu'nu motorla geçiyorlar

ÇANKIRI - Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 344 kilometrelik İstiklal Yolu'nda başlatılan sürüşte motorcular Çankırı'ya ulaştı.

Kastamonu'da başlayarak Çankırı'da mühimmat ve bayram değişimi yapan motorseverler daha sonrasında Çankırı İstiklal Yolu Parkı'nda mola verdi. Burada mola veren motosiklet sürücülerine Çankırı Vali Yardımcısı Şahin Bayhan tarafından bayrak teslim edildi.

Yapılan organizasyon hakkında açıklamada bulunan Çankırı Motosiklet Derneği Başkanı Alpaslan Koç, "Bugün İstiklal Yolu sürüşü nedeniyle bir arada bulunmaktayız. Kastamonu 37 Riders Kulübü'nün İnebolu'da başlattığı kamp etkinliğinden sonra gerekli olan bize teslim edilmesi gereken mühimmat ve bayrağımızı teslim aldık. Buradan Kalecik Motosiklet Kulübüne teslim edeceğiz oradan da Anıtkabir'e gideceğiz. Böyle anlamlı bir günde burada olmaktan onu ve gurur duyuyoruz. Böyle etkinliklere katılmamızın tek amacı derneğimizin olan Çankırı'nın biraz geride kalmasını engellemek aktif rol almaktır. Bu şekilde bir etkinlikte olmaktan mutluyuz. Derbent Şehitliği'nde sembolik olarak mühimmatlarımızı ve bayrağımızı aldık. Sonra da Kalecik Motosiklet Kulübü'ne teslim edeceğiz oradan Anıtkabir'e süreceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Motosiklet Platformu üyesi Salih Kara ise, "Buradaki amaçlarımızdan birisi tüm motorseverleri Türkiye'de olan biteni haberdar etmek. Bizleri Türkiye çapında bütün motosiklet kullanıcıları izliyorlar. Dolayısıyla bu mutlu gün için böyle güzel bir organizasyon için burada arkadaşlarımıza Çankırı'ya, Kastamonu'ya, İnebolu'ya destek vermek için geldik. Atalarımızın bu kutlu yürüyüşünde onların nasıl bir yol izlediğini ne büyük dertler çektiğini bizzat bu yolu giderek motorlarımızı sürerek görelim dedik. Onun için buradayız ve çok mutluyuz, şerefliyiz. Bir dahaki senelerde de inşallah Türkiye çapında tüm motosiklet sürücüsü dostlarımızı bu yolu birlikte sürmek için bekliyoruz. Bundan sonra her sene olacak. Bunu daha önce İnebolu'da yürüyüş olarak gerçekleştiriyordu arkadaşlarımız. Bu sene Kastamonu grubu 37 Riders arkadaşlar bunu motorla yapalım dediler. Güzel bir fikir dolayısıyla Çankırı ve Kastamonu destek verdi. Şu anda İstanbul'dan 10 motor olmak üzere toplam olarak yaklaşık 250 civarında motor var. Dolayısıyla bu organizasyonlar basit görünebilir ama bu kadar sayı ile birlikte uzun kilometre gitmek çok zor bir iştir" dedi.

Daha sonrasında yaklaşık 250 motorcunun yer aldığı grup Ankara'ya doğru yola çıktı. İstiklal sürüşü, motorcuların başkente ulaşmasının ardından Anıtkabir'de sona erecek.