Son Dakika | Kurtuluş Savaşı'nda mücadele veren Demirci Akıncıları'nı anlatan klip çekildi - Son Dakika

Son Dakika | Kurtuluş Savaşı'nda mücadele veren Demirci Akıncıları'nı anlatan klip çekildi

08.10.2020 15:45

Son dakika gündem haberine göre Kurtuluş Savaşı'nda Manisa, Kütahya ve Balıkesir hattında düşmana karşı amansız mücadele veren, dönemin Demirci Kaymakamı İbrahim Ethem Akıncı'nın önderliğindeki Demirci Akıncıları anısına bestelenen "Önce Vatan" şarkısına klip çekildi.

Kurtuluş Savaşı'nda Manisa, Kütahya ve Balıkesir hattında düşmana karşı amansız mücadele veren, dönemin Demirci Kaymakamı İbrahim Ethem Akıncı'nın önderliğindeki Demirci Akıncıları anısına bestelenen "Önce Vatan" şarkısına klip çekildi.

Sanatçı Barış Eren tarafından seslendirilen şarkının klibi için, Demirci Akıncıları'nın düşmana karşı mücadele verdiği Sarıçayır ve Hışır mevkileriyle, Akdere Mahallesi ve tarihi Hükümet Konağı'nda çekimler yapıldı.

20 kişilik oyuncu ekibi ile yaklaşık 4 gün süren çekimlerde Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı rolünde sanatçı Barış Eren rol alırken, Gördesli Makbule'yi Betül Nur Gökçe, Halil Efe'yi Enver Çakır, Parti Pehlivan'ı ise Alperen Kaya canlandırdı.

Klipte Kaymakam Akıncı'nın Hükümet Konağı'nda görevinin başındayken gelen bir mektup üzerine harekete geçmesi, Akıncı müfrezesini toplayarak Demirci Dağı'na çıkması ve düşmana karşı verilen çetin mücadele anlatılıyor.

Savaş sahnelerinin de yer aldığı klipte, Gördesli Makbule'nin şehit olması ve Halil Efe'nin sevdasına geniş verildi.

"Tarihini yaşatan nesil yeri geldiğinde tarihini yazar"

Sanatçı Barış Eren, AA muhabirine, Milli Mücadele'yi anlatan şarkısına bu mücadelenin geçtiği yerlerde klip çekmeyi tercih ettiğini söyledi.

Eren, "Tarihini bilen nesil tarihini yaşar, tarihini yaşatan nesil yeri geldiğinde tarihini yazar. Önce Vatan parçamızın klibini tarih kokan bu sokaklarda ve topraklarda Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı'nın ve Demirci Akıncıları'nın verdiği mücadeleyi anlatmak için çektik." dedi.

Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıl dönümü olan 29 Ekim'de klibi yayımlayacaklarını dile getiren Eren, çekimlere destek verenlere teşekkür etti.

Çekimleri takip eden Demirci Akıncıları Derneği Başkanı Hüseyin Kıncı da Milli Mücadele tarihinde Demirci'nin rolünün daha iyi anlaşılmasını istediklerini, şarkının sözleri ve klibin verilen mücadeleyi tam anlamıyla anlattığını dile getirdi.

Son Dakika | Kurtuluş Savaşı'nda mücadele veren Demirci Akıncıları'nı anlatan klip çekildi
Son Dakika | Kurtuluş Savaşı'nda mücadele veren Demirci Akıncıları'nı anlatan klip çekildi
Son Dakika | Kurtuluş Savaşı'nda mücadele veren Demirci Akıncıları'nı anlatan klip çekildi
Son Dakika | Kurtuluş Savaşı'nda mücadele veren Demirci Akıncıları'nı anlatan klip çekildi

Kurtuluş Savaşı, İbrahim Ethem, Demirci, Vatan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Kurtuluş Savaşı'nda mücadele veren Demirci Akıncıları'nı anlatan klip çekildi - Son Dakika

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