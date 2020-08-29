Kurtuluş Savaşı'nda yaşayanların çoğunun şehit olduğu 'Şehitler Mahallesi'nde zafer kutlaması - Son Dakika

Kurtuluş Savaşı'nda yaşayanların çoğunun şehit olduğu 'Şehitler Mahallesi'nde zafer kutlaması

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 1872 yılında tescillenerek 'Şehitler' adını alan mahallede, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın özel bir anlamı var. Mahalle adını, Kurtuluş Savaşı'nda mahallenin büyük bir bölümünün şehit verilmesinden alıyor.

Kurtuluş Savaşı'nda yaşayanların çoğunun şehit olduğu 'Şehitler Mahallesi'nde zafer kutlaması, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 1872 yılında tescillenerek 'Şehitler' adını alan mahallede, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın özel bir anlamı var.  Mahalle adını, Kurtuluş Savaşı'nda mahallenin büyük bir bölümünün şehit verilmesinden alıyor.

26 Ağustos 1922'de başlayan, 30 Ağustos 1922 gününe kadar beş gün beş gece devam eden Büyük Taarruz, Türk ordusunun kesin zaferi ile sonuçlandı. Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasının ardından ilan edilen ve zaferi betimleyen 30 Ağustos Zafer Bayramı, 98'inci yıl dönümünde de coşkuyla kutlanacak. Zaferin farklı duygularla kutlandığı yerlerden biri ise, İnegöl ilçesindeki Şehitler Mahallesi olacak. Tarihi 1350'li yıllara dayanan Şehitler Mahallesi'nde, Kurtuluş Savaşı zamanında Yunanlılar tarafından iki kere talan edilerek 7'si asker olmak üzere 159 kişi şehit edildi. Eski adı Doma ve Bekçeviz olarak adlandırılan mahallenin adı; Kurtuluş Savaşı sırasında çok şehit vermesinden dolayı 1970'li yıllarda 'Şehitler' olarak değiştirildi.

'KÖYÜMÜZÜN TÜM İNSANLARI ZULME UĞRAMIŞ'Kurtuluş Savaşı yıllarında mahallelerinin Yunanlılar tarafından işgale uğradığını belirten Şehitler Mahallesi Muhtarı Emir Güneş, "Köyümüzün tüm insanları zulme uğramış. Erkeklerinin tamamına yakını o savaşta camiye götürülerek, orada şehit edilmiştir. Bu köy yeniden küllerinden doğmuştur. Köyümüzün girişine 1972 yılında Milli Savunma Bakanlığı tarafından yaptırılan şehitlik var. Burada yatan şehitlerimiz bizim gururumuzdur. Yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı. Önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm silah arkadaşlarını, şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyoruz. Ülkemiz şehitlerimiz sayesinde ayakta duruyor. 30 Ağustos günü mahallemizi bayraklarla süsleyerek Zafer Bayramı'nın coşkusunu yaşıyoruz. Bu sene de bu coşkuyu tekrar yaşayacağız" diye konuştu.ADI 2 KERE DEĞİŞTİGüneş, "1960 yılında yaşanan askeri müdahale sonucu, Türkiye'deki yabancı kökenli kasaba, köy, mahalle ve sokak adları Türkçe adlarla değiştirilmiş, Doma köyünün adı da köye yakın bir arazinin isminden esinlenerek ve köylüye haber verilmeden 'Bekçeviz köyü' olarak değiştirilmiştir. Köyün Aşığı Nezir Erdil'in ifade ettiği gibi köye verilen yeni ismi halk içine sindirememiş ama 1972 yılına kadar yani, 13 yıl süre ile köy bu adla anılmıştır. 1972 yılında, köy muhtarının başkanlığında toplanan Köy İdare Heyeti, köyün adının değiştirilmesini görüşmüş, köy idare heyetinde bulunan Aşık Nezir Erdil'in önerisini kabul ederek, köyün adının 'Şehitler köyü' olarak değiştirilmesine karar verilmiş ve konu ilgili makamlara gerekçesiyle duyurulmuştur. İlk etapta köylü yeni ismi kabul edilmemiş, bilahare Aşık Nezir Erdil'in kişisel gayreti ile onaylanmış ve 1972 yılında köyün adı 'Şehitler Köyü' olarak tescil edilmiştir" dedi.ŞEHİTLER ADININ VERİLMESİMahallenin adının nasıl değiştirildiğini anlatan Güneş, "Kurtuluş Savaşı'nda köyümüz işgalci Yunanlar tarafından yakılıp, yıkılmış ve köy halkından 152 kişi şehit edilmiştir. Ayrıca köyün girişinde bir şehitlik var. Orada da 7 askerimiz şehit edilmiştir, bilahare oraya bir şehitler anıtı yapılmıştır. İşgal sırasında Hasan Dede'ye ve köyümüze ait, bizce kutsal sayılan, birçok eşya ve belge de yok edilmiştir. Yani köyümüz aynı zamanda Kurtuluş Savaşı şehitlerini de sinesinde barındırmaktadır. Bu nedenle köyümüze 'Şehitler Köyü' ismi verildi" diye konuştu.159 ŞEHİT VERDİK

Güneş, "Osmanlı zamanında köyümüz kurulmuş. Kurtuluş ve Çanakkale harplerinde Yunanlar her yeri yakmışlar. Köyde sadece bir minare ve karaağaç kalmış. Erkekleri yakmışlar. 159 şehit vermişiz" dedi.


Şehitler Mahallesi, Zafer Haftası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 13:11 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kurtuluş Savaşı'nda yaşayanların çoğunun şehit olduğu 'Şehitler Mahallesi'nde zafer kutlaması - Son Dakika

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