Son Dakika Haberleri: Kurtuluş Savaşı'nı hareketsiz anlattılar
Son Dakika Güncel Kurtuluş Savaşı'nı hareketsiz anlattılar

Kurtuluş Savaşı'nı hareketsiz anlattılar

57 dakika önce

Eskişehir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında cansız mankenlerden oluşan koreografi ekibi, Kurtuluş Savaşı döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını kostümleriyle canlandırdı.

Kurtuluş Savaşı'nı hareketsiz anlattılar, System.String[]

Eskişehir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında cansız mankenlerden oluşan koreografi ekibi, Kurtuluş Savaşı döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını kostümleriyle canlandırdı.

Büyükşehir, Tepebaşı ve Odunpazarı belediyelerinin işbirliğiyle şehrin işlek caddelerinde gerçekleştirilen gösteri, vatandaşların ilgi odağı oldu. Kurtuluş Savaşı dönemine ait kıyafetleri boyayıp matlaştıran gösteri ekibi, dakikalarca hareketsiz şekilde durdu. Cansız zannedilen mankenlerin "Cephe Konsepti" adını verdiği etkinlikte, bir süre sonra mankenlerin hareket ettiğini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Cumhuriyetin ilanını anlatan cansız manken gösterileri, Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinin işlek caddelerinde gün boyunca devam edecek.

(Mustafa Kaplan/İHA)

29 ekim cumhuriyet bayramı, Mustafa Kemal Atatürk, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 04:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir Ödemiş'te 2 bin gönüllü Cumhuriyet Bayramı için aynı anda zeybek oynadı
Son dakika: Cumhuriyet Bayramı'nı kana bulayacaklardı: Eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ'lı terörist İstanbul'da yakalandı CHP teşkilatı, Nevşehir Valiliği'nin yasakladığı Cumhuriyet Bayramı yürüyüşünü gerçekleştirdi Cengiz Semercioğlu'nun 29 Ekim'le ilgili düşüncelerini sorduğu kızı, verdiği cevapla herkesi şaşırttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2019 17:27:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kurtuluş Savaşı'nı hareketsiz anlattılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]