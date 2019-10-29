Kurtuluş Savaşı'nı hareketsiz anlattılar

Eskişehir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında cansız mankenlerden oluşan koreografi ekibi, Kurtuluş Savaşı döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını kostümleriyle canlandırdı.

Büyükşehir, Tepebaşı ve Odunpazarı belediyelerinin işbirliğiyle şehrin işlek caddelerinde gerçekleştirilen gösteri, vatandaşların ilgi odağı oldu. Kurtuluş Savaşı dönemine ait kıyafetleri boyayıp matlaştıran gösteri ekibi, dakikalarca hareketsiz şekilde durdu. Cansız zannedilen mankenlerin "Cephe Konsepti" adını verdiği etkinlikte, bir süre sonra mankenlerin hareket ettiğini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Cumhuriyetin ilanını anlatan cansız manken gösterileri, Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinin işlek caddelerinde gün boyunca devam edecek.

(Mustafa Kaplan/İHA)