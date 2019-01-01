Son Dakika Haberleri: Kurtuluş'ta Gelenek Bozulmadı

Kurtuluş'ta Gelenek Bozulmadı

25 dakika önce

İSTANBUL (İHA) – Şişli'nin Kurtuluş semtinde mahalle sakinleri balkon ve camlarına çıkarak yeni yılı tencere ve tava çalarak karşıladı.

Kurtuluş'ta Gelenek Bozulmadı, System.String[]
İSTANBUL (İHA) – Şişli'nin Kurtuluş semtinde mahalle sakinleri balkon ve camlarına çıkarak yeni yılı tencere ve tava çalarak karşıladı.

Her yılbaşında Kurtuluş'ta devam eden gelenek bu yıl da sürdü. Apartmanlarının balkon ve camlarına çıkan vatandaşlar yeni yıla dakikalar kala tencere ve tava çalmaya başladı. Çaldıkları tencere ve tavalarla geri sayım yapan vatandaşlar saatler 00.00'ı gösterdiğinde camlardan şişe ve bardak fırlatarak 2019'a girdi.

Kurtuluş Caddesi'nden geçen sürücüler ise kutlamalara kornalarıyla eşlik etti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:30 Kaynak: İHA

Şişli, Güncel
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