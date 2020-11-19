KURTULUŞ'TA MAGANDA KURŞUNU ŞARKICIYI GÖZÜNDEN ETTİ - Son Dakika

KURTULUŞ'TA MAGANDA KURŞUNU ŞARKICIYI GÖZÜNDEN ETTİ

19.11.2020 14:24
KURTULUŞ'TA MAGANDA KURŞUNU ŞARKICIYI GÖZÜNDEN ETTİ, System.String[]

Müslim SARIYAR-Kubilay ÖZEV/ KURTULUŞ'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada pencerede bulunan şarkıcı Şahan Dinç gözünden vuruldu.

Müslim SARIYAR-Kubilay ÖZEV/ KURTULUŞ'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada pencerede bulunan şarkıcı Şahan Dinç gözünden vuruldu.Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınırken 3'ü tutuklandı.

Olay Şişli Kurtuluş Eskişehir Mahallesi Marsık Sokak'ta 16 Kasım'da meydana geldi. Daha önce alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan iki grup, Marsık Sokak'ta karşı karşıya geldi.  İddiaya göre iki grup, silahlarını çekerek kavgaya tutuştu. Gelen sesler üzerine şarkıcı Şahan Dinç, giriş kattaki dairenin penceresine çıktı. Sıkılan kurşunlardan biri, Dinç'in sağ gözüne isabet etti. Yaralanan Şahan Dinç, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'ne kaldırıldı. Dinç'in gözünün ameliyatla alındığı öğrenildi.

Çatışmanın ardından olay yerinde çalışma başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ali A., Metin K., Doğukan Y., Erhan G., Ramazan K., ve Şükrü U.'yu gözaltına alındı. Sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen Ali A., Metin K., ve Doğukan Y., adli kontrolle serbest bırakılırken, Erhan G., Ramazan K, ve Şükrü U., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BİR ANDA ÜZERİMİZE ATEŞ ETMEYE BAŞLADILARGözaltına alındıktan sonra mahkemeden serbest bırakılan şüphelilerden Metin K., ifadesinde, "Arkadaşım Uğur A., beni arayarak motosikletimi istedi. Ben de adresimi verdim ve aşağıya indim. Bu sırada Ramazan K,'yı gördüm. Ramazan'a, Doğukan bana gıcık oluyor. Aramızda tartışma çıktı diye anlatırken Doğukan geldi ve üzerime yürüdü. Bu sırada Ramazan olay yerinde bulunan bir apartmana işaret yaparak 'Reşo' lakaplı Erhan G'yi çağırdı. Erhan  G. de dışarıya iki silahla geldi. Sonra da hem Ramazan hem de Erhan ellerine aldıkları silahlarla önce havaya sonra da bize doğru ateş etmeye başladılar. Uğur ile birlikte kaçtık. Sonra da polisler alarak bizi karakola getirdiler" dediği öğrenildi.

ONLAR ATEŞ EDİNCE KARŞILIK VERDİMTutuklananlar arasında bulunan Erhan G.'nin, ise, "Bir anda kavga çıkınca Şükrü U., ateş etmeye başladı. Ben de bunun üzerine ateş etmeye başladım" dediği kaydedildi.

Görüntü dökümü: -------------------olay yeri muhabir anonsuşüphelilerin adliyeye sevki

gözünden yaralanan kişinin fotoğrafı


KURTULUŞ'TA MAGANDA KURŞUNU ŞARKICIYI GÖZÜNDEN ETTİ
KURTULUŞ'TA MAGANDA KURŞUNU ŞARKICIYI GÖZÜNDEN ETTİ
KURTULUŞ'TA MAGANDA KURŞUNU ŞARKICIYI GÖZÜNDEN ETTİ
KURTULUŞ'TA MAGANDA KURŞUNU ŞARKICIYI GÖZÜNDEN ETTİ
KURTULUŞ'TA MAGANDA KURŞUNU ŞARKICIYI GÖZÜNDEN ETTİ

Şahan Dinç, Ramazan, Şişli, Ateş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KURTULUŞ'TA MAGANDA KURŞUNU ŞARKICIYI GÖZÜNDEN ETTİ - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası düşen dolar tekrar yükselişe geçti Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nu mektupla tehdit eden Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı Tanımadığı biri tarafından kafasına bıçak saplanan adam, 3 gün sonra işe döndü Can Tanrıyar ve Tamar Oner, nikahtan önce Wedding Shower düzenledi Arabanın üstüne düşen dev beton parçasından saniyelerle kurtuldu! O anlar kamerada Korona test kuyruğunu protesto eden adam hastane önünde soyundu HES kodu zorunluluğu esnaf için yeni bir kazanç kapısı oldu Bursaspor'da 15 futbolcu sokağa çıkma yasağına takılıyor
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Yatırımcımızı ezdirmeyeceğiz" sözlerine rağmen Merkez Bankası faizi 4,75 puan yükseltti         
14:26
Son Dakika! Merkez Bankası, faiz oranlarını 10,25'ten yüzde 15'e yükseltti Son Dakika! Merkez Bankası, faiz oranlarını 10,25'ten yüzde 15'e yükseltti         
14:00
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Birinci dönem sınavları iptal olmadı, 31 Aralık'tan sonra yapılacak Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Birinci dönem sınavları iptal olmadı, 31 Aralık'tan sonra yapılacak         
13:31
Son Dakika! TBMM'ye saldırı düzenlemek isterken yakalanan DHKP-C'li Mulla Zincir 23 yıl 42 ay, Eylem Yücel 22 yıl 42 ay hapse mahkum edildi Son Dakika! TBMM'ye saldırı düzenlemek isterken yakalanan DHKP-C'li Mulla Zincir 23 yıl 42 ay, Eylem Yücel 22 yıl 42 ay hapse mahkum edildi         
13:24
Ayhan Akman'dan, yeğeni Ali Akman için transfer yanıtı: Fatih Terim'e sözümüz var Ayhan Akman'dan, yeğeni Ali Akman için transfer yanıtı: Fatih Terim'e sözümüz var         
13:02
Önce motor şimdi de minibüs! Alkolik vatandaş bu kez hortum düzeneği kullanarak içki içti Önce motor şimdi de minibüs! Alkolik vatandaş bu kez hortum düzeneği kullanarak içki içti         
11:46
Alice Campello, Morata'yla tanışma hikayelerini anlattı: Mesajına aylar sonra cevap verdim Alice Campello, Morata'yla tanışma hikayelerini anlattı: Mesajına aylar sonra cevap verdim         
11:36
Dünya'da ilk kez Türkiye'de görüldü! Testis ağrısıyla hastaneye giden vatandaşın korona testi pozitif çıktı Dünya'da ilk kez Türkiye'de görüldü! Testis ağrısıyla hastaneye giden vatandaşın korona testi pozitif çıktı         
11:21
Evlilikleri kısa sürdü! Sıla ve Hazer Amani çifti boşanacaklarını açıkladı Evlilikleri kısa sürdü! Sıla ve Hazer Amani çifti boşanacaklarını açıkladı         
10:56
Tuğba Ekinci, genç sunucuyla aşk yaşadığı konuşulan Cem Yılmaz'a öfke kustu: Şımartmayın yaşlanmış insanları Tuğba Ekinci, genç sunucuyla aşk yaşadığı konuşulan Cem Yılmaz'a öfke kustu: Şımartmayın yaşlanmış insanları         
10:46
Yanında çalışan ustalar bile tarifini bilmiyor! Ali Koç da bu lezzetin müdavimi oldu Yanında çalışan ustalar bile tarifini bilmiyor! Ali Koç da bu lezzetin müdavimi oldu         
10:32
Cam filmlerle yakalanan sürücünün savunması pes dedirtti: O zaman bana koruma verin, düşmanlarım var Cam filmlerle yakalanan sürücünün savunması pes dedirtti: O zaman bana koruma verin, düşmanlarım var         
09:46
Plaja giden aile, kayaların altında kaldı! Anne 7 aylık bebeğine sarılı halde bulundu Plaja giden aile, kayaların altında kaldı! Anne 7 aylık bebeğine sarılı halde bulundu         
09:46
Genç müzisyen Şahan Dinç, maganda kurşunu yüzünden gözünü kaybetti Genç müzisyen Şahan Dinç, maganda kurşunu yüzünden gözünü kaybetti         
09:20
Herkes Marmara'daki olası depremi İstanbul'da beklerken uzman isim farklı bir kenti işaret etti Herkes Marmara'daki olası depremi İstanbul'da beklerken uzman isim farklı bir kenti işaret etti         
08:38
Dağlık Karabağ'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: İntikamımızı alacağız Dağlık Karabağ'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: İntikamımızı alacağız         
07:38
"9 Kere Leyla" filminden ilk fragman geldi! Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi dikkat çekti         
18:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2020 14:57:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KURTULUŞ'TA MAGANDA KURŞUNU ŞARKICIYI GÖZÜNDEN ETTİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei