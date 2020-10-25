Kurtuluş'ta mahalleli simitçisine sahip çıktı - Son Dakika

6 YILDIR Kurtuluş'ta sokak sokak gezerek simit sattığı seyyar tezgahı gürültü şikayeti nedeniyle Şişli Belediyesi tarafından elinden alınan Mehmet Ayığışı'na mahalleli destek verdi. Vatandaşlar simitçi ile birlikte sokaklarda simit sattı.

Kurtuluş ara sokaklarında seyyar simit arabasıyla 6 yıldır simit satan Mehmet Ayışığı'nın arabası geçen hafta Şişli Belediye'sine gelen gürültü şikayeti nedeniyle alındı. Fırının cezayı ödemesiyle tekrar seyyar simit arabasına kavuşan Mehmet Ayışığı'na bugün mahalle sakinleri bir araya gelerek destek verdi. Yeniden sokaklara çıkan Ayışığı ile "Sıcak simitler sıcak sıcak. Sıcak simitler yanıyor" şeklinde bağırarak satış yaptı. Sokakta toplananlara camlarına çıkan vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

Seyyar satıcı Mehmet Ayışığı "Ben 2012 yılında cadde başında bir arkadaşın simit tezgahında çalışıyordum. Arkadaşım kendi işinin başına gelince ben de seyyar simit satıcılığına başladım. Altı senedir sokakta bu işi yapıyorum. Sokakta simit satıyorum. Bu seneye kadar bir şikayet yoktu. Ama bu sene bir "gürültüö şikayeti oldu. Acaba bu pandemiden dolayı mı şikayet oldu? Bilemiyorum. Zabıtaya "Bağırıyor, biz rahatsız oluyoruz. Hastamız var" diye şikayet edilmiş. Şikayet edeceklerine bana söyleseler inanın ki bağırmıyorum. Yine benim burada müşterilerim var. Bana rica ettiler. Onların evinin önünden geçerken inanın ki bağırmıyorum. Ben zaten mülayim bir insanım. Söyleseler inanın bağırmam. Şikayet nedeniyle Çarşamba günü zabıta ekipleri arabamı aldı. Ben de arabayı almaya gitmedim. O psikolojiyle eve gittim. Daha sonra fırına gittim. Onlar arabayı dün almışlar bana verdiler. Ben de buranın müşterisi beni sevdiği için tekrar satışa çıktım. Ama şikayet olursa yine arabamı alacaklar. Ben herkese "nasılsınö derim. "Günaydın derim. İnsanlar beni cana yakın buldukları için seviyorlar. Ben de onları seviyorum. Ben insanları seviyorum. Biz babadan böyle gördük. Böyle yetiştirildik. Bugün insanları burada görünce çok gururlandım. Ağlamamak için zor duruyorum" dedi. MAHALLE SAKİNLERİ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADISeyyar satıcı için gözyaşlarına hakim olamayan Aysel İşeri "Mehmet her gün ben geçerken arkamdan dua etti. Mehmet buranın insanı. Mehmet gitmesin. Mehmet kimseyi rahatsız etmiyor. Çok da bağırmıyor. Onun sesini herkes biliyor. Ben içeriden anlıyorum Mehmet geçerken. Lütfen Mehmet gitmesin. Mehmet bizim mahallemizin maskotu gibi. Dualarıyla hatır sormasıyla Mehmet başka bir şey.Lütfen Mehmet gitmesin" şeklinde konuştu. O SADECE SİMİT SATICISI DEĞİL MAHALLEDEN BİRİ

Mehmet'in aynında olduğunu belirten bir mahalle sakini "Mehmet her sabah simit satmaktan daha güzel bir iş yapıyor. Herkese selam veriyor. Merhaba diyor. Nasılsınız? diyor. Mehmet bu mahallenin güzel bir insanıdır. Onun dolaşarak simit satması lazım. Dairelerin üst katlarında 4. Katta aşağıya inemeyen yaşlı insanlar yaşıyor. Mehmet onları her gün kontrol ediyor. Merhaba diyor. Bu çok önemli bir şey. Mehmet arabayla gezecek simit satacak. Mehmet'in yanındayız" diye konuştu.