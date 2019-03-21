Kurtuluş'ta Taşkın Koruma Çalışmaları Başlıyor
1 saat önce
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuyucak ilçesi Kurtuluş Mahallesinde bulunan Küçük Kuru Dere, Koca Kuru Dere ve Karanlık Dere Islah çalışmalarının temel atma töreni yapıldı.
AYDIN (İHA) – Aydın
'ın Kuyucak
ilçesi Kurtuluş Mahallesinde bulunan Küçük Kuru Dere, Koca Kuru Dere ve Karanlık Dere Islah çalışmalarının temel atma töreni yapıldı.
Kuyucak'ın Kurtuluş Mahallesinde 1000 dekar zirai araziyi taşkınlardan koruyacak olması nedeniyle büyük önem taşıyan ve 4 milyon 700 bin TL maliyetli Küçük Kuru Dere, Kuru Dere ve Karanlık Dere Islah çalışmalarının temel atma töreni gerçekleşti. Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk
, 211. Şube Müdürü Serkan Baştürk
ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen törende dere alanında incelemeler yapıldı.
Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, derelerin ıslah edilmesinin önemine değinerek; "Küçük Kuru Dere, Koca Kuru Dere ve Karanlık Dere Islah çalışmalarımız ile yağmur ve sel sularının tahliyesi için dere içerisine kapalı sistem şeklinde bentler oluşturacağız. Islah güzergahı 2 bin 107 metre olup, muhtelif alanlara tersip bendi, menfez, betonarme, trapez kanal imalatı yapılacaktır. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 08:54 Kaynak: İHA
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