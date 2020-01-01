Kurtuluş'ta yeni yıla yola bardak atıp nar kırarak girdiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kurtuluş'ta yeni yıla yola bardak atıp nar kırarak girdiler - Son Dakika

Kurtuluş'ta yeni yıla yola bardak atıp nar kırarak girdiler

6 saat önce

ŞİŞLİ Kurtuluş'ta mahalle sakinleri her yıl olduğu gibi bu yıl da, camlara çıkarak yeni yıla girdi.

Kurtuluş'ta yeni yıla yola bardak atıp nar kırarak girdiler, System.String[]
ŞİŞLİ Kurtuluş'ta mahalle sakinleri her yıl olduğu gibi bu yıl da, camlara çıkarak yeni yıla girdi. Esnaf kapısında nar kırarken vatandaşlar da yollara bardak attı.

Saatler 00.00'ı gösterdiğinde mahalle sakinleri, camlara çıkarak yılbaşını kutladı. Her yıl olduğu gibi yine tencere ve kaşıkları bir birine vuran mahalle sakinleri, yeni yıla girerken sokaklara bardak attı. Bazı esnaflar ise yeni yılın bereketli geçmesi için nar kırdı.

"KURTULUŞUN ÖZELLİĞİ BU"

Mahalle sakinleri, bunun Kurtuluş'un bir geleneği olduğunu belirterek, "Kurtuluş'un geleneği, bizim eğlencemiz bu. Çok eskilerden beri bu böyle. Annelerimizden büyüklerimizden böyle gördük. Devam ettiriyoruz. Kurtuluş'un özelliği eğlencesi bu" dediler.

"NAR KIRMAK BEREKETİ SİMGELER"

Yeni yıla girilmesiyle dükkanın önünde nar kıran Serdar Vatan ise, eşik önünde nar kırmanın bereketi simgelediğini vurgulayarak, "Biz de büyüklerimizden böyle gördük. Eşiğin önünde nar kırmanın, haneye iş yerine bereket, hayırlara vesile olduğu bizlere gösterildi. Biz de bu geleneği, büyüklerimizden gördüğümüz şekilde ilerletmeye çalışıyoruz. Bizden sonraki nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Tüm dünya için bereketli bir yıl olmasını temenni ediyoruz" dedi.


- İstanbul
Saatler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler yılın son günü denize girdi
ABD'den Bağdat'taki vatandaşlarına "elçilik binasına yaklaşmayın" uyarısı Yeni yıla saatler kala Taksim'de hareketlilik sürüyor! Binlerce kişi akın etti Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı

Son Dakika Haberleri
09:07 İstanbul'da 2020'nin ilk günü yollar boş kaldı 1 - Son Dakika
09:07 Ankara'da yangın faciası 4 ölü -ek - Son Dakika
09:06 Antalya'da denizin dibi atıkla dolu - Son Dakika
09:05 DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 - Son Dakika
09:05 ÖZEL GÜNDEM - Son Dakika
01:12 Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Son Dakika
00:54 Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 09:12:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kurtuluş'ta yeni yıla yola bardak atıp nar kırarak girdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]