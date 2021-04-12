Kurtuluş yarı maratonu renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika

Kurtuluş yarı maratonu renkli görüntülere sahne oldu

12.04.2021 10:33
Kurtuluş yarı maratonu renkli görüntülere sahne oldu, System.String[]

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü dolayısıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Urfa Kurtuluş Etkinlikleri kapsamında çeşitli aktiviteler düzenliyor.

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü dolayısıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Urfa Kurtuluş Etkinlikleri kapsamında çeşitli aktiviteler düzenliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü münasebetiyle düzenlediği 'Kurtuluş Maratonu' Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün start vermesiyle başladı.

Eyyübiye Devlet Hastanesi çevre yolu kavşağından başlayan ve Cumhuriyet Tesisleri'nde sona eren Şanlıurfa'da yaşayan 400 vatandaşın katıldığı koşu, renkli ve çekişmeli görüntülere sahne olurken, koşuya katılanlar bitiş çizgisine ulaşmak için kıyasıya yarıştı.

18 yaş altı erkeklerde Kurtuluş Koşusu'nun sonunda Halil Tekin birinci, Kerim Turus ikinci, İbrahim Bara ise üçüncü oldu. 18 yaş altı kızlarda ise birinci Nidanur Toprak, ikinci Berfin Mece üçüncü ise Yüsra Canbek oldu.

19-34 yaş erkeklerde birinciliği Hüseyin Can kazanırken, ikinci Mehmet Sümbül, üçüncü Vedat Sevcan oldu. Kadınlarda ise birinciliği Zeynep güleli elde ederken, ikinci Sümeyye Başaran, üçünü ise Jin Davod oldu.

35-64 yaş erkeklerde Muhsin Ulusoy birinci olurken, ikinci İsmail Kaban, üçüncü İbrahim Kaya oldu. Kadınlarda ise Fatma Erbezirgan birinci, Ayşe Kırmızıelma ikinci, Fatma Zehra Sağır ise üçüncü olarak madalya ve çeşitli ödüller almaya hak kazandılar.

Kurtuluş koşusunun öncesinde değerlendirmelerde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 11 Nisan Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde Kurtuluş koşusuna katılım sağlayan herkese başarılar dileyerek, herkesi Balıklıgöl'deki etkinliklere davet etti.

10 kilometrelik Kurtuluş Maratonu'nu koşan ve dereceyle bitiren vatandaşlar da duygu ve düşüncelerini aktararak böylesi anlamlı günde "Şanlı Kurtuluş" için koştuklarından dolayı gurur ve mutluluğu bir arada yaşadıklarını belirterek, etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Kurtuluş Yarı Maratonu'nda koşan ve derece elde eden vatandaşlara ödülleri Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın Urfa'nın kurtuluşuna özel 11 farklı branşta düzenlediği etkinliklerde derece elde eden sporcularla birlikte takdim edildi. Renkli görüntülerin oluştuğu ödül töreninde Beyazgül'e sevgi gösterisinde bulunuldu. Beyazgül tören öncesi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin gençlik merkezlerinde resim dersi gören öğrencilerin resim sergisini gezdi. Daha sonra Halfeti'de ikamet eden vatandaşlarla masa tenisi oynadı.

Ödül töreninde konuşan Başkan Beyazgül gençlere seslenerek, "Siz şanlı ecdadın torunlarısınız, bu vatan sizlere dedelerinizden, atalarınızdan emanet. Sizler de bu emanete sahip çıkarak hayatın her alanında başarılı birer birey olarak ülkenize ve şanlı şehrinize hizmet edeceksiniz. 11 Nisan Urfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümünde bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. İnanıyorum ki sizler daha nice başarılarla Şanlıurfa'nın ve bizlerin göğsünü kabartacaksınız" diye konuştu.

Şanlıurfa Vali Vekili İsmail Çetinkaya ise 11 Nisan Urfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümünde böylesi etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçen başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere herkese teşekkür etti.

Ödül törenine Başkan Beyazgül'ün yanı sıra Şanlıurfa Vali Vekili İsmail Çetinkaya, Ak Parti Şanlıurfa İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Karaçizmeli, ilgili daire başkanları, birim müdürleri, derece elde eden sporcular ve vatandaşlar katıldı. - ŞANLIURFA

Kurtuluş yarı maratonu renkli görüntülere sahne oldu
Kurtuluş yarı maratonu renkli görüntülere sahne oldu
Kurtuluş yarı maratonu renkli görüntülere sahne oldu
Kurtuluş yarı maratonu renkli görüntülere sahne oldu
Kurtuluş yarı maratonu renkli görüntülere sahne oldu
Kurtuluş yarı maratonu renkli görüntülere sahne oldu

Zeynel Abidin Beyazgül, Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kurtuluş yarı maratonu renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Prof. Dr. Tufan Tükek: Biontech aşısı için randevu alıp gitmeyenler yüzünden aşılar ziyan oldu Prof. Dr. Tufan Tükek: Biontech aşısı için randevu alıp gitmeyenler yüzünden aşılar ziyan oldu İhbara giden ekipler, banyoda cansız beden buldu İhbara giden ekipler, banyoda cansız beden buldu Felakete davetiye çıkarıyor! Uzman isimden, korona hastalarına Felakete davetiye çıkarıyor! Uzman isimden, korona hastalarına "sıcak duş" uyarısı: Yoğun bakım riskini artırıyor Çin'den ayrılmak isteyen Talisca, Türk kulüplerine göz kırptı Çin'den ayrılmak isteyen Talisca, Türk kulüplerine göz kırptı Çocuğunun gözü önünde eski eşini döven Zarap: Öldürme niyetinde değildim, hayatta olmasından belli zaten Çocuğunun gözü önünde eski eşini döven Zarap: Öldürme niyetinde değildim, hayatta olmasından belli zaten Canına tak eden kadın, soluğu mahkemede aldı: Çocukların yanında ayin yaptı, başka kadınlarla inzivaya çekildi Canına tak eden kadın, soluğu mahkemede aldı: Çocukların yanında ayin yaptı, başka kadınlarla inzivaya çekildi Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yıllar sonra anlattı: Hadise'nin klibine ceza verdik, daha fazla izlendi RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yıllar sonra anlattı: Hadise'nin klibine ceza verdik, daha fazla izlendi

Son Dakika Haberleri
12:15 The Sopranos dizisinin usta oyuncusu Joseph Siravo yaşamını yitirdi
12:10 Bakan Pekcan duyurdu! Ticaret sicil belgeleri Türkiye'nin tamamında elektronik ortamda temin edilebilecek
10:20 Cari açık 2.6 milyar dolar: Gider geliri karşılayamayınca cari işlemlerde açık çıktı
09:45 Hande Erçel'in ev hali fotoğraflarındaki kıyafetlerin fiyatı dudak uçuklattı
16:40 Koronavirüs vakalarındaki artış bankaların mesai saatlerini değiştirmesine yol açtı
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
Fatih Terim ve Yönetim arasında tansiyonu yükselten 7 madde ortaya çıktı Fatih Terim ve Yönetim arasında tansiyonu yükselten 7 madde ortaya çıktı         
11:59
Usta oyuncu Joseph Siravo hayatını kaybetti Usta oyuncu Joseph Siravo hayatını kaybetti         
11:36
Ticaret sicil belgeleri artık tüm Türkiye'de elektronik ortamda temin edilebilecek Ticaret sicil belgeleri artık tüm Türkiye'de elektronik ortamda temin edilebilecek         
11:25
Çinli dünya devleri TCL ve Xiaomi Türkiye'de televizyon üretimine başlıyor Çinli dünya devleri TCL ve Xiaomi Türkiye'de televizyon üretimine başlıyor         
11:20
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun babası hayatını kaybetti Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun babası hayatını kaybetti         
11:06
Otomotivde çip krizi giderek büyüyor! General Motors, iki fabrikasında daha üretime ara veriyor Otomotivde çip krizi giderek büyüyor! General Motors, iki fabrikasında daha üretime ara veriyor         
10:49
Elçin Sangu ve Yunus Özdiken mutluluk pozları verdi, kayınvalidenin koyduğu emojiler gündem oldu Elçin Sangu ve Yunus Özdiken mutluluk pozları verdi, kayınvalidenin koyduğu emojiler gündem oldu         
10:25
Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Cari denge 2,6 milyar dolar açık verdi Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Cari denge 2,6 milyar dolar açık verdi         
10:00
Türkiye'yi karış karış gezip hırsızlık yapmışlar! Firari iki kadın, suçüstü yakayı ele verdi Türkiye'yi karış karış gezip hırsızlık yapmışlar! Firari iki kadın, suçüstü yakayı ele verdi         
09:40
Oyuncu Hande Erçel ev halini paylaştı, pozlarından çok pahalı kıyafetleri gündem oldu Oyuncu Hande Erçel ev halini paylaştı, pozlarından çok pahalı kıyafetleri gündem oldu         
09:06
Bilim Kurulu toplantısı öncesinde Sağlık Bakanı Koca'ya soruldu: Ramazan'da ne olacak? Bilim Kurulu toplantısı öncesinde Sağlık Bakanı Koca'ya soruldu: Ramazan'da ne olacak?         
08:58
Bugün Bilim Kurulu, yarın Kabine! Milyonların gözü Bugün Bilim Kurulu, yarın Kabine! Milyonların gözü "dinlendirme" formülünün ele alınacağı bu toplantılarda         
07:49
Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı         
19:43
Çin'den koronavirüs aşısı itirafı: Koruyuculuk seviyeleri düşük Çin'den koronavirüs aşısı itirafı: Koruyuculuk seviyeleri düşük         
17:20
Denetimde sevgilisine ceza yazıldığını düşünen genç kız, gözyaşlarını tutamadı Denetimde sevgilisine ceza yazıldığını düşünen genç kız, gözyaşlarını tutamadı         
15:31
Kızının acısına dayanamadı! Cenazede baygınlık geçiren baba yürekleri dağladı Kızının acısına dayanamadı! Cenazede baygınlık geçiren baba yürekleri dağladı         
14:57
Otomobil yol kenarındaki menfeze çarptı: 3 ölü Otomobil yol kenarındaki menfeze çarptı: 3 ölü         
13:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2021 12:18:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kurtuluş yarı maratonu renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei