Son Dakika Haberleri: Kurtuluş Yolu üzerine konulan 'yol gösterici çanlar' 100 yıl öncesini yeniden yaşatıyor
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Kurtuluş Yolu üzerine konulan 'yol gösterici çanlar' 100 yıl öncesini yeniden yaşatıyor

30 dakika önce

Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Milli Mücadele'yi başlatmak için Bandırma Vapuru'yla Samsun'a gelişinin ardından Amasya'ya gidişinde kullandığı 98 kilometrelik 'Kurtuluş Yolu', geçen yıl Samsun Büyükşehir Belediyesinin başlattığı proje ile tekrar ortaya çıkarıldı.

Kurtuluş Yolu üzerine konulan 'yol gösterici çanlar' 100 yıl öncesini yeniden yaşatıyor, System.String[]
Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Milli Mücadele'yi başlatmak için Bandırma Vapuru'yla Samsun'a gelişinin ardından Amasya'ya gidişinde kullandığı 98 kilometrelik 'Kurtuluş Yolu', geçen yıl Samsun Büyükşehir Belediyesinin başlattığı proje ile tekrar ortaya çıkarıldı. Hazırlanan proje ile Kurtuluş Yolu'nun güzergahında tarihi yapıların restorasyonu, eski araçların sergilenmesinin yanı sıra yol gösterici çanlar da dikkat çekiyor.

'Kurtuluş Yolu', geçen yıl Samsun Büyükşehir Belediyesinin başlattığı proje ile tekrar ortaya çıkarıldı. Hazırlanan proje ile Atatürk'ün kullandığı tarihi Kurtuluş Yolu'nun güzergahında tarihi yapıların restorasyonu, eski araçların sergilenmesinin yanı sıra yol gösterici çanlar da dikkat çekiyor.

Söz konusu yol gösterici çanların 100 yıl önce fırtına, tipi ve sisli havalarda güzergahını kaybetme riski olan taşıt ve yayalara güzergah göstermek amacıyla sesli bir cihaz olarak Karayolları karla mücadele ekipleri tarafından kullanıldığı öğrenildi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 05:31 Kaynak: İHA
Mustafa Kemal Atatürk, Amasya, Samsun, Güncel
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