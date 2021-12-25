Üye Girişi
Kurtuluşun 100. yıldönümü törenle kutlandı - Son Dakika

Kurtuluşun 100. yıldönümü törenle kutlandı

25.12.2021 12:38
Kurtuluşun 100. yıldönümü törenle kutlandı

Gaziantep'in Düşman İşgali'nden Kurtuluşu'nun 100'üncü yıl dönümü gerçekleştirilen resmi tören kutlandı.

Gaziantep'in Düşman İşgali'nden Kurtuluşu'nun 100'üncü yıl dönümü gerçekleştirilen resmi tören kutlandı.

Antep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlamaları, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda anıta çelenk koyma töreniyle başladı. Halkla beraber Yeşilsu'ya doğru yüründü, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve beraberindekiler Gazilik madalyasını Türk bayrağına toka etti, Şehitler Abidesi ziyaret edildi, törende asker, saygı atışı yaptı. Törene Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep milletvekilleri, belediye başkanları, kent protokolü, stk temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"İkinci yüzyılın destanını gazi toruları yazacak"

Törende konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehitleri rahmet ve minnetle anarak "'Kahramanlık ne yalnız bir yükseliş demektir, Ne de yıldızlar gibi parlayıp sönmektir. Ölmezliği düşünmek boşuna bir emektir; Kahramanlık, saldırıp bir daha dönmemektir.' Cumhurbaşkanlığının himayesinde, onur günü, destan günüyleyiz. Bu onur, şeref, destan bizim, hepimizin. Bu şehrin şehr-i emini olarak şu kaleye bakıyorum ve Gaziantep, 'Bir halk istemezse o bayrağı indiremezsin', 'Anamın baş örtüsüne el uzatırsan, seni yok ederim', 'Vücudumu çiğnemeden bu şehre giremezsiniz' diyenlerin şehridir. Bu şehir Şahinbey'in, Şehitkamil'in, Karayılanların şehridir. Bu şehir 'Ya İstiklal ya Ölüm' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün şehridir. İşte yüzüncü yıldayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Gazi Meclisi toplayarak bu şehrin Gazi olmasına, Antep'in Gazi olmasına karar vermiş ve 'Ben Anteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki, onlar yalnız Antep'i değil Türkiye'yi de kurtardılar' demiştir. 6 bin 317 şehit. Şehit oğlusun sen, Gazi torunusun sen. Bu toprak, geçmiş, destan, bu bayrakları tutan eller bizim, hepimizin. Onur ve şerefle yüzüncü yılımızı tamamlıyoruz. Kendi kendine yeten şehir olduk. Kendini kurtaran şehir olduk. Gazi şehir bütün dünyaya son dönemde şu mesajı verdi. 'Dünya küçüldü, Gazi şehir büyüdü.' Direnen şehir direndi, zerdali çekirdeği ile açlığa direndi, lezzetin başkenti oldu. Mağaranın içindeki küften barut yapıp, bugün dünyaya üretim yapan sanayi şehri oldu. Bu yüzden eğer bu şehir kendi kendine yetiyor, var olma mücadelesi veriyor, dünyaya örnek oluyorsa buna hiç kimse engel olamaz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ikinci yüzyılın destanını yazmak için buradayız. Gazi'nin torunları, kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte, dönüştürücü liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile dünyanın daha adaletli olması, beşten büyük olduğunu göstermek için, hep birlikte 'İkinci yüzyılın destanını Gazi'nin torunları, Gazi şehir yazacak' diyoruz. Zafer, 'zafer benimdir' diyenlerindir" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kurtuluşun 100. yıldönümü törenle kutlandı
Kurtuluşun 100. yıldönümü törenle kutlandı
Kurtuluşun 100. yıldönümü törenle kutlandı
Kurtuluşun 100. yıldönümü törenle kutlandı
Kurtuluşun 100. yıldönümü törenle kutlandı
Kurtuluşun 100. yıldönümü törenle kutlandı

YORUMLAR
500

Mustafa Kemal Atatürk, Gaziantep, Tören, Gazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kurtuluşun 100. yıldönümü törenle kutlandı - Son Dakika


Yıllarca sadece 5-6 çeşit gıda yiyebildi! Flora transferiyle hayatı kurtuldu Yıllarca sadece 5-6 çeşit gıda yiyebildi! Flora transferiyle hayatı kurtuldu         
12:39
Habermetre açıkladı! İşte 2021 yılında en çok habere konu olan fenomenler Habermetre açıkladı! İşte 2021 yılında en çok habere konu olan fenomenler         
12:33
Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı         
12:31
Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi         
12:15
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz kapı kıran hırsızların rahatlığı kamerada İstanbul'un göbeğinde güpegündüz kapı kıran hırsızların rahatlığı kamerada         
12:07
Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı         
11:41
Kuzey Kore liderine ikizi kadar benziyor! Her gün ölüm tehditleri alıyor Kuzey Kore liderine ikizi kadar benziyor! Her gün ölüm tehditleri alıyor         
11:31
Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri         
10:36
Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti         
10:34
Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı         
10:06
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49
Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:48
Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti         
18:51
Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
18:06
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız         
17:19
Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı         
13:54

Son Dakika Haberleri
12:33 Fenerbahçe'de hareketli günler! Teknik direktör Bilic, golcüleri ise Boupendza ve Muriqi oluyor
12:33 Habermetre açıkladı! İşte 2021 yılında en çok habere konu olan fenomenler
12:32 Kocasını öldürüp tandırda yakan kadının inanılmaz savunması: Geceleri sevgilisinin adını sayıklıyordu
12:31 Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı
12:22 Kahreden kaza! Tüfekle oynarken kazara annesini vurdu
12:15 Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi
12:13 Pitbull saldırısına uğrayan 4 yaşındaki çocuğun babasını işten kovdular
12:07 Buffon'dan çok konuşulacak Ronaldo itirafı: DNA'mızı bozdu!
12:05 Sabah sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşları korkutan görüntü! Kıyıya vuran 2 hayvan panik yarattı
12:02 Türk-İş'ten 'fahiş fiyat' genelgesi! "Aynı hızla düşmeli!!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2021 12:46:27. #1.11#
SON DAKİKA: Kurtuluşun 100. yıldönümü törenle kutlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement