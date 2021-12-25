Kurtuluşun 100. yıldönümü törenle kutlandı - Son Dakika

Gaziantep'in Düşman İşgali'nden Kurtuluşu'nun 100'üncü yıl dönümü gerçekleştirilen resmi tören kutlandı.

Antep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlamaları, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda anıta çelenk koyma töreniyle başladı. Halkla beraber Yeşilsu'ya doğru yüründü, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve beraberindekiler Gazilik madalyasını Türk bayrağına toka etti, Şehitler Abidesi ziyaret edildi, törende asker, saygı atışı yaptı. Törene Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep milletvekilleri, belediye başkanları, kent protokolü, stk temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"İkinci yüzyılın destanını gazi toruları yazacak"

Törende konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehitleri rahmet ve minnetle anarak "'Kahramanlık ne yalnız bir yükseliş demektir, Ne de yıldızlar gibi parlayıp sönmektir. Ölmezliği düşünmek boşuna bir emektir; Kahramanlık, saldırıp bir daha dönmemektir.' Cumhurbaşkanlığının himayesinde, onur günü, destan günüyleyiz. Bu onur, şeref, destan bizim, hepimizin. Bu şehrin şehr-i emini olarak şu kaleye bakıyorum ve Gaziantep, 'Bir halk istemezse o bayrağı indiremezsin', 'Anamın baş örtüsüne el uzatırsan, seni yok ederim', 'Vücudumu çiğnemeden bu şehre giremezsiniz' diyenlerin şehridir. Bu şehir Şahinbey'in, Şehitkamil'in, Karayılanların şehridir. Bu şehir 'Ya İstiklal ya Ölüm' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün şehridir. İşte yüzüncü yıldayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Gazi Meclisi toplayarak bu şehrin Gazi olmasına, Antep'in Gazi olmasına karar vermiş ve 'Ben Anteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki, onlar yalnız Antep'i değil Türkiye'yi de kurtardılar' demiştir. 6 bin 317 şehit. Şehit oğlusun sen, Gazi torunusun sen. Bu toprak, geçmiş, destan, bu bayrakları tutan eller bizim, hepimizin. Onur ve şerefle yüzüncü yılımızı tamamlıyoruz. Kendi kendine yeten şehir olduk. Kendini kurtaran şehir olduk. Gazi şehir bütün dünyaya son dönemde şu mesajı verdi. 'Dünya küçüldü, Gazi şehir büyüdü.' Direnen şehir direndi, zerdali çekirdeği ile açlığa direndi, lezzetin başkenti oldu. Mağaranın içindeki küften barut yapıp, bugün dünyaya üretim yapan sanayi şehri oldu. Bu yüzden eğer bu şehir kendi kendine yetiyor, var olma mücadelesi veriyor, dünyaya örnek oluyorsa buna hiç kimse engel olamaz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ikinci yüzyılın destanını yazmak için buradayız. Gazi'nin torunları, kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte, dönüştürücü liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile dünyanın daha adaletli olması, beşten büyük olduğunu göstermek için, hep birlikte 'İkinci yüzyılın destanını Gazi'nin torunları, Gazi şehir yazacak' diyoruz. Zafer, 'zafer benimdir' diyenlerindir" diye konuştu. - GAZİANTEP