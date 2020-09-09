Kurtuluşun 98. yıl dönümü resepsiyon ile kutlandı - Son Dakika

İzmir'in kurtuluşunun 98. yıl dönümü kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde resepsiyon düzenlendi. Kentin önde gelen isimlerinin katıldığı gecede konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 9 Eylül'ün bağımsızlığın günü olduğunu belirterek, "9 Eylül bir halkın özgürlük hikayesidir" dedi.

İzmir'in kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 9 Eylül Resepsiyonuna önemli isimler katıldı. Tarihi Havagazı Fabrikasında düzenlenen resepsiyonda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer konukları birlikte karşıladı. Pandemi önlemlerinin alındığı program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 9 Eylül'ün işgal edilmiş, kuşatılmış bir ülkenin bağımsızlık destanı, bu tarihin bir ulusun dirilişi, bir kentin kurtuluşu, Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşu olduğunu kaydetti.

"9 Eylül, dünya halklarına örnek olmuş bir özgürlük hikayesinin son cümlelerinin yazıldığı tarihtir" diyen Başkan Tunç Soyer, şöyle devam etti:

"9 Eylül kurtuluşun, bağımsızlığın günüdür. 9 Eylül; dört bir yanı emperyalist güçlerce çevrelenmiş, bağımsızlığı ipotek altına alınmaya çalışılan bir ülkenin küllerinden yeniden doğuşunun öyküsü, bir halkın özgürlük hikayesidir. Bu topraklardaki insanların hür yaşayabilmesi için, gücünü ve iradesini tüm dünyaya kanıtladığı tarihtir."

"Bu mücadeleye en son noktayı koyan yerin adıdır İzmir"

İzmir'in özel bir şehir olduğunu da belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir öyle özel bir şehirdir ki, tarih boyunca her zaman bulunduğu bu coğrafyanın kaderini belirlemiştir. Emperyalizme karşı dünyada kazanılan en büyük başarının, Anadolu'nun kurtuluş mücadelesi olduğu düşünüldüğünde, bu mücadeleye en son noktayı koyan yerin adıdır İzmir. Demokrasinin köklerinin doğup dünyaya yayıldığı şehrimiz; hem Kurtuluş mücadelesinin ilk direnişini ortaya koymuş, hem 9 Eylül 1922'de, Anadolu'nun işgalden kurtulup özgürlük ve bağımsızlığına kavuştuğu mücadelenin ev sahibi olmuştur. İzmir'in, ülkemizin bağımsızlığına en çok sahip çıkan ve Türkiye'nin demokrasi bayrağını taşı yor olması, bu nedenle asla tesadüf değildir. Bu zaferi bizlere yaşatan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz kahramanlarımızın anısı önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Zeybek oyunu sahnelendi. Gecenin finali ise İzmir Marşı ile yapıldı. Tüm konuklar Türk bayraklarıyla marşa eşlik etti.

Kimler katıldı?

Programa; İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri ve eşi Şafak Sivri, CHP İzmir Milletvekilleri Murat Bakan ve eşi Selin Bakan, Özcan Purçu, Mahir Polat, Bedri Serter ile eşi Huriye Serter, Ednan Arslan, Kani Beko, Sevda Erdan Kılıç, CHP PM Üyesi Rıfat Nalbantoğlu ile Devrim Barış Çelik, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve eşi Müyesser Özuslu, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ile eşi Ufuk İduğ, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ile eşi Deniz Arda, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ile eşi Aylin Sandal, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ile eşi Seçil Gürbüz, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ile eşi Nesrin Kırgöz, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ile eşi Aslı Kayalar, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ile eşi Nilüfer İnce, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, MHP Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin, İYİ Parti Grup Başkanvekili Kemal Sevinç Sevinç, oda, dernek, sendika başkanları, askeri ve mülki erkanla çok sayıda davetli katıldı. - İZMİR