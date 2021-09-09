Kurtuluşun 99. Yılı Ata'nın İzmir'e baktığı yerde kutlandı - Son Dakika

Belkahve'de '9 Eylül'

İlk tören Ege Üniversitesi Hastanesi önündeki 9 Eylül Şehitliği'nde yapıldı. Anıt'a Kaymakamlık, Garnizon ve Bornova Belediyesi çelenkleri konuldu. İkinci tören ise İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunda anlamlı bir yeri olan Belkahve'de gerçekleşti. Ata Anı Evi önündeki törene; Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Bornova Kaymakamı Fatih Genel, Bornova Garnizon Komutanı Tuğgeneral Halil Ünver, CHP İzmir Milletvekilleri Kamil Okyay Sındır ve AtillaSertel ile vatandaşlar katıldı.

Kurtuluş ruhunun yaşatıldığı etkinlikte Atatürk Anıtı'nın önündeki bağımsızlık meşalesi yakıldı. Şiirler ve müzik dinletisi yapıldı. Bornova Belediyesi Halk Oyunları Ekibi'nin Zeybek gösterisi de güne anlam kattı. Kutlamaların ardından törene katılan protokol üyeleri Ata Anı Evi'ni gezerek bilgi aldı, Kurtuluş Savaşı yıllarından kalan eşyaları inceledi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karşıyaka Şubesi'nin üyesi olan Gazilerle birlikte Atatürk'ün İzmir'e bakarak kahve içtiği alanda da kahve içilerek Gazilerin anıları dinlendi.

Büyük Taarruz Bisiklet Turu

Belkahve'de, 'Büyük Taarruz Bisiklet Turu'na katılan bisikletçilerin İzmir'e girişi için de start verildi. Bisikletçiler Başkan İduğ veprotokolün Türk Bayrakları'yla işaret vermesinin ardından Ankara'da başlayan Tur'u İzmir'e girerek tamamladı. Bisikletçiler adına konuşma yapan Osman Kutlu, Başkan İduğ'a arkasında Yüzbaşı Şerafettin'in ismi yazan bir forma hediye etti. Başkan İduğ'a plaket vererek 100. Yılda tekrar görüşmeyi diledi.

Belkahve'deki tören alanında konuşma yapan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "İzmir'in Kurtuluşu'nun 99. yılını kutluyoruz. Bu gün aslında 26 Ağustos 1922 tarihinde başlayan 30 Ağustos'ta Büyük Taarruz ile sonuçlanan, 9 Eylül 1922'de de hem İzmir'in hem de Türkiye'nin kurtuluşu olan çok anlamlı bir gün. Bu eser Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının eseridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.