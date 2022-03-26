"Kurtuluşun Eşiği Dumlupınar 1922" sergisi Kastamonu'da açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

"Kurtuluşun Eşiği Dumlupınar 1922" sergisi Kastamonu'da açıldı

26.03.2022 11:21
"Kurtuluşun Eşiği Dumlupınar 1922" sergisi Kastamonu'da açıldı

Kütahya Kültür ve Sanat Derneği (KÜSAD) üyesi sanatçıların Milli Mücadele günlerini anlatan eserlerinin yer aldığı "Kurtuluşun Eşiği Dumlupınar 1922" sergisi, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde açıldı.

Kütahya Kültür ve Sanat Derneği (KÜSAD) üyesi sanatçıların Milli Mücadele günlerini anlatan eserlerinin yer aldığı "Kurtuluşun Eşiği Dumlupınar 1922" sergisi, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde açıldı.

KÜSAD Başkanı Bayram Yıldız, İnebolu Türk Ocağı İstiklal Yolu Müzesi'ndeki açılışta, sergide resmin yanı sıra çini, seramik ve ebru çalışmalarından örneklerin yer aldığını söyledi.

Sergilenen 88 eserin 46 sanatçı tarafından hazırlandığı belirten Yıldız, "Bu eserleri ilk defa Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümünde Polatlı'da sergiledik. İkinci sergimizi de kardeş ilçemiz İnebolu'da açtık. Amacımız Türk gençliğine tarih bilincini ve bu ülkenin ne zorluklarla kazanıldığını anlatmak. Umarım gençlerimize örnek oluruz." dedi.

Milli Mücadele'de İnebolu'nun çok önemli yeri bulunduğunu vurgulayan Yıldız, "Çünkü burası İstiklal Yolu. Dumlupınar'dan daha büyük özelliği olan bir yer. Çünkü Kurtuluş Savaşı'mızın ilk adımı burası. Milli Mücadele'ye tüm lojistik destek buradan verildi. Bu bilinçle bu sergiyi hazırladık." diye konuştu.

Serginin 12 merkezde daha açılacağını dile getiren Yıldız, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Samsun Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'ndeki programın ise son durakları olacağını anlattı.

Yıldız, sergilerin tamamlanmasının ardından eserleri Dumlupınar Belediyesine hibe edeceklerini kaydetti.

Daha sonra açılışı yapılan sergiye, Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay ile davetliler katıldı.

Sergi, 28 Mart Pazartesi günü sona erecek.

Kurtuluşun Eşiği Dumlupınar 1922 sergisi Kastamonu'da açıldı
Kurtuluşun Eşiği Dumlupınar 1922 sergisi Kastamonu'da açıldı
Kurtuluşun Eşiği Dumlupınar 1922 sergisi Kastamonu'da açıldı

YORUMLAR
500
KYK'li gençler masa tenisi bölge turnuvası sona erdi KYK'li gençler masa tenisi bölge turnuvası sona erdi

Dumlupınar, Kastamonu, Kütahya, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Kurtuluşun Eşiği Dumlupınar 1922' sergisi Kastamonu'da açıldı - Son Dakika


Son Dakika
11:27 Cinnet getiren anne dehşeti: 10 yaşındaki oğlunu yaraladı, elindeki kanlı bıçakla balkona çıktı
11:26 Motokurye, torbacıya öyle bir çelme taktı ki! Polisten kaçamadı
11:21 Milyonluk aracın dört tekerleğini de bıçakla parçalayan zanlı her yerde aranıyor
11:18 Çanakkale Köprüsü'nde ücretli geçiş dönemi başladı: İşte otomobil, minibüs, tır, motosikletler için ayrıntılı geçiş ücretleri
10:54 Elektrik faturalarını düşürmek için uzmanından tavsiyeler: Bunları yapın, faturanız yarı yarışa düşecek!
11:04 Evlenmeye karar verince tarzını da değiştirdi: Takipçileri yeni tarzı sevdi
10:48 Sıfır otomobilin yanına bile yaklaşılamıyor: Geçen yıl ile bu yıl arasında fiyat farkı, tam 4 kat!
10:46 Juventus toparlanamıyor: Kulüp aranıyor, futbolcular ifadeye çağrılıyor, golcüler ayrılmak istiyor
10:29 6 yıldır cinsel hayatları yoktu! Genç adam banyoda hamilelik testini bulunca, başına gelenleri anladı
10:10 Fatih Terim'den sürpriz 'ibra' kararı: Galatasaray'ın mali genel kuruluna katılmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 12:02:15. #1.11#
SON DAKİKA: "Kurtuluşun Eşiği Dumlupınar 1922" sergisi Kastamonu'da açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement