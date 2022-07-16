Kurtuluşun kenti Kütahya "Büyük Zafer"in 100. yıl dönümüne hazırlanıyor - Son Dakika
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Kurtuluşun kenti Kütahya "Büyük Zafer"in 100. yıl dönümüne hazırlanıyor

16.07.2022 11:35

Kurtuluş Savaşı'nı zafere taşıyan Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü, muharebenin kazanıldığı Kütahya'da coşkuyla kutlanacak.

Kurtuluş Savaşı'nı zafere taşıyan Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü, muharebenin kazanıldığı Kütahya'da coşkuyla kutlanacak.

Başkomutan Meydan Muharebesi olarak da bilinen, 1922 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yönettiği Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan muharebenin yaşandığı "kurtuluşun kenti" Kütahya'da, şu ana kadar Valilik, Belediye Başkanlığı, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Zaferin kazanıldığı ağustosta doruğa ulaşacak etkinlikler kapsamında, çocuklara yönelik kitap fuarı açılacak, savaşın geçtiği topraklarda fotoğraf maratonu düzenlenecek ve özel gereksinimli öğrencilere Dumlupınar Şehitliği gezdirilecek.

26 Ağustos 1922'de Afyonkarahisar'daki Kocatepe'den başlayıp 30 Ağustos'ta Kütahya Dumlupınar'da zaferle taçlanan büyük mücadeleyi anlatmak üzere hazırlanacak Zafer Tırı da 12 büyükşehirde ziyarete açılacak.

Zafer Futbol Turnuvası'nın da düzenleneceği Kütahya, 9-14 Ağustos'ta TEKNOFEST Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması'na ev sahipliği yapacak.

Dumlupınar ilçesindeki Dumlupınar Şehitliği ve Altıntaş ilçesine bağlı Zafertepeçalköy'deki Zafer Anıtı başta olmak üzere bölgedeki şehitlik ve müzelerin, 30 Ağustos'un 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla on binlerce kişi tarafından ziyaret edilmesi bekleniyor.

Zafer Tırı canlı performanslarla ziyaretçilerini o günlere götürecek

Kütahya Valisi Ali Çelik, AA muhabirine, 30 Ağustos'un Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden var olduğunu bütün dünyaya haykırdığı, altını çizdiği ve bu vatanın Türk yurdu olduğunun tescillenmesinin yıl dönümü olduğunu söyledi.

Büyük Zafer'in 100. yılının coşkuyla ve gururla kutlanacağını belirten Çelik, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilelebet yaşaması gerektiğinin kalın çizgilerle altını çizeceğiz. Bu, bizlere düşen en büyük sorumluluk. Kütahya'da 100. yıl coşkusunu vurgulamak, geçmişimizle bağ kurabilmek, bu bağı ve ruhu yarınlara taşımak için coşkuyla, mümkün olan en yüksek his ve duyguyla kutlamamız gerektiği bilinci, bizlerin en büyük sorumluluğudur." diye konuştu.

Çelik, yılbaşından itibaren koordinasyon ekibiyle ve şehrin tüm paydaşlarıyla 100. yıl etkinliklerinin organize edildiğini aktardı.

Şu ana kadar çocuklar için kitap fuarı, savaşın geçtiği topraklarda fotoğraf maratonu, olta balıkçılığı gibi faaliyetlerin yapıldığını dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Birçok etkinlikte 100. yıl vurgusunu ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Özellikle TEKNOFEST'in yarı finali sayılabilecek yarışmaları Altıntaş'taki Zafer Havalimanı'mızda düzenleyeceğiz. 120 takım, 1000 sporcunun katılacağı iyi bir aktivite olacak. Büyük Zafer'in 100. yılı dolayısıyla Zafer Tırı dizayn edilecek. Bu tırımızı 12 büyükşehrimize göndereceğiz. Bu şehirlerin meydanlarında Dumlupınar'ımızı anlatacağız. Canlı heykel performanslarıyla o günün kıyafetleri, o günün yaşanan zorluklarını ve hislerini verecek şekilde bir canlandırma yapacağız. O günün tarihlerinde çıkan gazetelerden örnekleri bastırarak zaferin coşkusunu, zafer kazandıktan sonra ortaya çıkan milli duyguyu, gururu yansıtacağız."

Vali Çelik, etkinlikler kapsamında düzenlenecek Zafer Futbol Turnuvası'na milli takım futbolcuları ile bakanların davet edileceğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurtuluşun kenti Kütahya 'Büyük Zafer'in 100. yıl dönümüne hazırlanıyor - Son Dakika

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