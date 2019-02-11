Kurtuluşun Renkleri" Sergisi

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. Yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında, "Kurtuluşun Renkleri" temalı el sanatları sergisi açıldı.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. Yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında, "Kurtuluşun Renkleri" temalı el sanatları sergisi açıldı.



Onikişubat Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezinin "Kurtuluşun renkleri" temasıyla organize ettiği "Bir Dokun Bin Güzellik Olsun" adlı serginin açılışına, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş milletvekillleri Ahmet Özdemir ve Mehmet Cihat Sezal, protokol üyeleri ile AVM ziyaretçileri katıldı.



Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'ndeki sergide, Kurtuluş Savaşı çetelerinin minyatürleri, deri çanta, cüzdan, anahtarlık ve takı gibi üzerinde geleneksel el sanatları motifleri bulunan el emeği göz nuru eserler yer aldı. - KAHRAMANMARAŞ

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