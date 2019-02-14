Kurtuluşunun 101. Yılında "Zafer Yürüyüşü" Düzenlendi

Erzincan'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101. Yılı etkinlikleri coşkuyla kutlandı.

Etkinliğe Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Zafer Yürüyüşü'nün ardından Kule Park Sosyal Tesislerinde bir program gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti başlayan programda tüm şehitler için dualar edildi. Düzenlenen programa Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Eski Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen programda konuşan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, şu ifadelere yer verdi; "Bu şehri ve ülkeyi armağan eden şehitlerimizin ruhu şad olsun. Mekânları cennet olsun. Gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum. Şehitlerimiz rahat uyusun. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden bugüne kadar bu memleketi, bu devleti bize armağan edenler rahat uyusunlar. Bu şehri bize armağan edenler rahat uyusunlar. 1916, 1918 yılları arasında ne şartlarda bu şehri bize bıraktığınızı, bize armağan ettiğinizi çok iyi biliyoruz. 20, 30 yıl sonra 1930 depreminde şehit olduktan sonra o yoklukta sefalet içinde bu memleketi yeniden imar edip bize hediye ettiğinizi çok iyi biliyoruz" dedi.

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır ise; "Bugün Erzincan'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü. Burada vatan topraklarından kendi canından aziz bilen bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, kahraman ecdadımız önünde de saygı ile hürmet ile eğiliyorum. Bu kahramanlıklar bizim tarihimizde her zaman olmuştur. Ta ki kökü mazide olan Selahattin Eyyubi'den, Alparslan'dan, Fatih Sultan Mehmet'ten, Abdülhamit Han hazretlerinden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten bu yana hiçbir zaman bizi yıldıramadılar, Elhamdülillah bundan sonra da yıldıramayacaklar, korkutamayacaklar. Biz biliyoruz ki bizim ecdadımız biz karış toprağını vermez ama canını verir yine de o meydanı terk etmez. Bizim milletimizin öyle bir özelliği vardır. 13 Şubat 1918'de nasıl korkmadıksa, 18 Mart Çanakkale'de nasıl korkmadıksa, 15 Temmuz'da nasıl korkmadıksa bugün 13 Şubat 2019'da da elhamdülillah biz hiç kimseden korkmuyoruz." Dedi.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ise; "Erzincan kardeşliğin ve hoşgörünün şehridir. Tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir şehirdir. Anadolu mozaiğinin ve bağımsızlık mücadelesinin sembol şehirlerinden birisidir. Doğu cephesinden Erzincan'da ve Erzurum'da da, Sarıkamış'ta da çok zorlu mücadeleler verilmiştir. Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da destanlar yazan ecdadımız doğu cephesinde de canını dişine takmış vatanı için, milleti için, bayrağı için her birini tarih altın harflerle yazacak destan yazmıştır." Dedi.

Ardından konuşan Erzincan Valisi Ali Arslantaş; "Keşiş ile Munzur Dağları'nın arasında yayıldığı düz ovada yüzyıllarca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan, "rüzgârının sert olduğu gibi insanının da mert" olarak adlandırıldığı halkına, tarımdan hayvancılığa, turizmden doğa sporlarına kadar sayısız imkân sunan şehrin adıdır Erzincan. Doğudan batıya geçişin eşiği, kurak arazilerden yeşile, suya, canlılığa, berekete geçişin başkenti Erzincan'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılını kutluyor olmanın engin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. İnsanıyla, doğasıyla ilgili methilerin sayfalar süreceği Erzincan'ımızın 101 yıl önce tarihin sayfalarına altın harflerle yazdırdığı kahramanlık ve elde ettiği zafer ise bir mihenk taşı olarak tarihteki yerini almıştır.

1916 1918 yılları arasında Rus işgali altında kalan şehrimiz Osmanlı ordularının üstün başarıları ile geri alınıyor ve iki yıllık esaret sona eriyordu. Kazım Karabekir Paşa ile Halit Paşa'nın liderliğinde Rus ve Ermeni birliklerinin Doğu'dan atılmasını sağlayan ordumuz, 13 Şubat 1918 tarihini bizim için sonsuza kadar bağımsız yaşayacağımız bir bayram kılmıştır. Bayramımız kutlu olsun. Kenetlenip ve tek ses, tek yürek olan insanımız tarih boyunca nasıl ki tüm karanlıkları aydınlığa kavuşturduysa o gün de yine üzerine düşeni yaptı ve yeni bir destan yazdı. Küçücük bir beyliği dünyaya hükmeden bir imparatorluk haline getiren Osman Bey'in, Bizans surlarını döve döve çağ kapatıp çağ açan Fatih Sultan Mehmet'in, "Kılıçla alınan vatan toprağı parayla satılmaz" diyen Abdülhamid Han'ın, Çanakkale'de destan yazan Gazi Mustafa Kemal'in torunları, çocukları galip gelmişti. Necip milletimizin duaları kabul olmuştu bir kez daha. Tıpkı Niğdeli Ömer'in, Trabzonlu Eren'in, harbe giderken "beklemesinler" diyen yiğitlerin duaları gibi. Biz tarihimizle iftihar ediyoruz ve onu gelecek kuşaklara aktarmanın da en önemli vazifemiz olduğunun bilincindeyiz. Yine biliyoruz ki, tarih sadece geçmişe bağlanıp kalmayı değil, geçmişi yorumlayıp onu en iyi şekilde değerlendirerek, geleceğe sağlam adımlarla yürümeyi de bize öğretir Geçmişimizle iftihar edip onu gelecek kuşaklara taşırken aynı zamanda geleceğimizi de inşa etmeliyiz. Gelişen ve çağ atlayan dünyada yerimizi en ön sıralarda almak için var gücümüzle çalışmalıyız. "Geçmiş geçmişte kaldı can cağımız. Artık yeni şeyler söylemek zamanı." diyen Hazreti Mevlana'dan esinleniyor; yeni şeyler söylemek için de hayal kuruyor, çalışıyor, üretiyoruz. Gayemiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyetler dediği seviyeye ulaşabilmek ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yürüdüğümüz 2023 hedefi doğrultusunda geleceğin marka şehri Erzincan'ı oluşturmaktır. Tüm bu çalışmalardaki amacımız cennet ülkemizi dünyanın en gelişmiş ilk on ve 2071 hedefinde de en gelişmiş ilk beş ülkesi içerisine girmesi ve Erzincan'ın bu anlamda hak ettiği yeri almasıdır. Gönül sınırları coğrafi sınırlarını çoktan aşıp dünyaya yayılan milletimizin en uzaktaki, en zordaki kardeşini kucaklama gayreti günümüz dünyasındaki zalimlere dert olurken mazlumlara ise umut ışığı olmaktadır. Bu bağlamda üzerine düşeni yapan halkımız hiçbir baskıya, yıldırmaya ve yaptırıma da boyun eğmeyecek ve inandığı yolda yürümeye devam edecektir. Bir kutsal emanet olarak aldığımız bu vatanı en ileri seviyeye taşımanın görevimiz olduğunun bilincindeyiz. Ayrıca "Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu" ilahi hikmet gereği ilimde, kültürde ve sanatta ileri medeniyetler seviyesini aşacağız. Tarihe altın harflerle iz bırakan Erzincanlıların kendilerine yakışır, kararlı, dinamik ve gururlu yürüyüşü sizlerle birlikte devam etmektedir ve edecektir. Konuşmama son verirken aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Unutulmasın ki tüm Türkiye'nin olduğu gibi Erzincan olarak bizlerde devletimizin, ordumuzun, Mehmetçiğimizin yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi gerekirse cepheye koşmaya da hazırız." Dedi.

Konuşmaların ardından seslendirilen tasavvuf müziği ve irfan türküleri ile program sona erdi.