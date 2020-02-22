"Kurtuluşunun 102. Yılında Ahlat" paneli

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Kurtuluşunun 102. Yılında Ahlat" konulu panel düzenlendi.

Ülkü Ocakları Kültür ve Eğitim Vakfı Ahlat İlçe Başkanlığı tarafından, Ahlat Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda düzenlenen panel, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayarak Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.



Panelin açılış konuşmasını yapan Ülkü Ocakları Kültür ve Eğitim Vakfı Ahlat İlçe Başkanı Emrah Subaşı, Türk medeniyetinin, kültürünün, ilim ve irfan ışığının yükseldiği şehir olan Anadolu'nun kapısı, Türklüğün tapusu Ahlat'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102.yılında düzenledikleri panele katılan herkese teşekkür etti.

Daha sonra Burak Albayrak'ın moderatörlüğünü yapılan panelde, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rahmi Tekin, Araştırmacı Tarihçi Yazar İsmail Yurttaş ile Orta Çağ Tarihi Doktora Öğrencisi Mustafa Köksal katılımcıları Ahlat tarihi konusunda bilgilendirdi.

Panele, Ahlat Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Koçak, MHP İl Başkanı Turan Deniz, MHP İlçe Başkanı Tahsin Gülsar, şehit aileleri ile vatandaşlar katıldı.