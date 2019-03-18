Kurtuluşunun Yıl Dönümünde Afrin'de Bombalı Saldırı Önlendi

Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı güvenlik güçleri, Afrin'de, kurtuluşunun ilk yıl dönümünde bugün patlatılması planlanan bombalı araç saldırısını önledi.

Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı güvenlik güçleri, Afrin'de, kurtuluşunun ilk yıl dönümünde bugün patlatılması planlanan bombalı araç saldırısını önledi.



ÖSO'ya bağlı güvenlik güçleri, Afrin ilçe merkezindeki Villalar caddesi bölgesinde, bomba arama köpekleri eşliğinde yaptıkları tarama sonucunda bir araca yerleştirilmiş bombayı fark etti.



Dün yerleştirildiği anlaşılan ve 15 kilogram patlayıcı madde (TNT) içeren parça tesirli bombanın, Afrin'in terörden temizlenmesinin yıl dönümü nedeniyle bugün patlatılacağı öğrenildi.



Bombalı araç etkisiz hale getirilirken, ilçede güvenlik önlemleri artırıldı.



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ÖSO, 20 Ocak 2018'de başlattıkları Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin ilçe merkezini 18 Mart 2018'de teröristlerden arındırmıştı.



YPG/PKK, Afrin'de ilçedeki gizli hücreleri vasıtasıyla ve işgal ettiği Tel Rıfat'tan aralıklarla saldırılar düzenliyor.



ÖSO'ya bağlı güçleri, TSK mensubu danışmanlarının desteğiyle güvenlik çalışmalarını sürdürüyor.

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