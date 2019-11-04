"Kürtün Araköy Ekmeği"ne coğrafi işaret

Gümüşhane'de bir asırdır üretilen ve 7 gün tazeliğini korumasıyla dikkati çeken "Kürtün Araköy Ekmeği"nin coğrafi işaretli ürün olarak tescil edildiği bildirildi.

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı İsmail Akçay, yazılı açıklamasında, Türk Patent ve Marka Kurumuna 4 önemli coğrafi işaret başvurusu yaptıklarını belirtti.

Bunlardan biri olan Kürtün Araköy Ekmeği'nin tescil sürecinin tamamlandığını ve tescil belgesinin ellerine ulaştığını aktaran Akçay, ekşi mayadan üretildikten sonra taş fırında pişirilen ve 7 gün tazeliğini koruyan bu ekmeğin her geçen gün daha çok rağbet gördüğünü aktardı.

Akçay,bu önemli değerlerin ve lezzetlerin coğrafi işaretli ürün olarak tescil edilmesinin, o ürünlerin yöresel bir marka haline getirilerek geleceğe aktarılması açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ayrıca tescil edilmiş ve marka değeri kazanmış ürünler, üreticilerine de ekonomik olarak önemli katma değer sağlamakta. Coğrafi işaret amblemine sahip ürünler, benzerlerinden kolayca ayrılabilir ve diğer ürünlere göre daha rahat ve yüksek değerle pazara sunulurlar. Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası olarak atalarımızdan bizlere miras bırakılmış lezzet kültürümüzün ve şehrimize özgü ürünlerimizin pazar ve pazarlardaki gücünü artırarak, daha çok satış ve kazanç elde etmek için mücadele ediyor, bu ürünlerimizi üreten gerçek üreticileri koruma altına alarak kırsal kalkınmaya öncülük etmek amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüyoruz."