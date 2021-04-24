Kürtün Ayrım Kavşağı ve Tüneli törenle hizmete girdi - Son Dakika

Kürtün Ayrım Kavşağı ve Tüneli törenle hizmete girdi

24.04.2021 16:18

Kürtün Ayrım Kavşağı ve Tüneli törenle hizmete girdi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "2023 yılına kadar ülke genelindeki bölünmüş yol uzunluğunu 30 bin kilometreye, tünel uzunluğunu, 650 kilometreye çıkaracağız" "Kürtün Ayrım Kavşağı'nın hizmete açılmasıyla, Trabzon-Gümüşhane...

Kürtün Ayrım Kavşağı ve Tüneli törenle hizmete girdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

"2023 yılına kadar ülke genelindeki bölünmüş yol uzunluğunu 30 bin kilometreye, tünel uzunluğunu, 650 kilometreye çıkaracağız"

"Kürtün Ayrım Kavşağı'nın hizmete açılmasıyla, Trabzon- Gümüşhane ve Tirebolu- Torul akslarının kesiştiği noktada, kesintisiz, güvenli ve konforlu bir trafik akışı sağlayacağız"

GÜMÜŞHANE - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2023 yılına kadar ülke genelindeki bölünmüş yol uzunluğunu 30 bin kilometreye, tünel uzunluğunu 650 kilometreye çıkaracaklarını söyledi.

Trabzon-Gümüşhane ve Tirebolu-Torul akslarının kesiştiği noktada kesintisiz, güvenli ve konforlu trafik akışını tesis etmek amacıyla yapılan Kürtün Ayrım Kavşağı ve Tüneli bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katılımıyla törenle açıldı.

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ülkemizi dünya standartlarında karayolları ile kuşattıklarını hatırlattı. Bakan Karaismailoğlu "2003 yılı öncesi mevcut 6 bin 101 km uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızla sadece 6 ilimiz birbirine bağlıyken bugün bölünmüş yol ağımızı 28 bin 204 km'ye ulaştırarak, illerimizin birbiri ile bağlantısını sağladık. 50 kilometre olan tünel uzunluğunu, 602 kilometreye, 311 km olan köprü ve viyadük uzunluğunu, 703 kilometreye ulaştırdık. 2023 yılına kadar ülke genelindeki bölünmüş yol uzunluğunu 30 bin kilometreye, tünel uzunluğunu, 650 kilometreye çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

"Derin vadiler ve yüksek dağlarla çevrili bu bölgede ulaşım altyapısını güçlendiriyoruz"

Tarihi İpek Yolu güzergahında, Doğu Karadeniz'in iç kesimlere bağlantısında önemli bir kavşak olan Gümüşhane'ye son 19 yılda ulaşım ve iletişim yatırımları için 9 milyar 257 milyon 682 bin liranın üzerinde kaynak aktarıldığına dikkat çeken Karaismailoğlu, "Gümüşhane'yi bölünmüş yollarla, Erzincan, Trabzon ve Bayburt'a bağladık. 2003 yılında ildeki bölünmüş yol uzunluğu sadece 1 kilometre iken, bugün 122 kilometreye çıkardık. Son 19 yılda Gümüşhane'de 183 kilometre tek yol yapım ve iyileştirmesi, 2 adet tek tüp, 12 adet de çift tüp olmak üzere toplam 18 bin 179 metre uzunluğunda 14 tünel inşa ettik. Bunun yanında yine uzunluğu 203 metrelik 8 adet de köprüyü ilimize kazandırdık. Bugün itibariyle Gümüşhane'de devam eden 3 adet karayolu projesinin toplam maliyeti 2 milyar 325 milyon liranın üzerindedir. Derin vadiler ve yüksek dağlarla çevrili bu bölgede ulaşım altyapısının güçlendirilmesi, karayolu ağının iyileştirmesini yaparak bölgesel kalkınma ve ekonomik hareketlenmenin önünü her geçen gün biraz daha açacağız" dedi.

Köstere Deresi ile Gümüşhane arasındaki 33,7 kilometrelik devlet yolu ile 11,3 kilometrelik Gümüşhane Şehir Geçişini çift şeritli bölünmüş yol haline getirerek 10 Ağustos 2018'de hizmete açtıklarını hatırlatan Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün de Trabzon-Gümüşhane Yolu'nun Tirebolu-Torul Yolu ile kesiştiği noktada Kürtün Ayrım Kavşağı'nı tamamlayarak sizlerle birlikte hizmete açıyoruz. Ana yol, 2x290 metrelik aç-kapa tüneli içine alınmış ve Tirebolu-Torul Yolu'nda bin 904 metre uzunluğunda çift tüplü Kürtün Tüneli'ni yaptık. Kürtün Ayrım Kavşağı ve bağlantı yollarımızın uzunluğu; 2,9 kilometrelik kısmı Tirebolu Kürtün Yol ayrımı ve 1,2 kilometrelik Köstere Deresi-Gümüşhane aksında olmak üzere toplamda 4,1 kilometredir. Kürtün Ayrım Kavşağı'nın hizmete açılmasıyla, Trabzon-Gümüşhane ve Tirebolu-Torul akslarının kesiştiği noktada,kesintisiz, güvenli ve konforlu bir trafik akışı sağlayacağız. Proje ile aktif heyelan sahasında yer alan bölgede, en az maliyetle, güvenli bir şekilde geçişi mümkün kıldık. Ayrıca, proje kapsamında yer alan Kürtün Tüneli ile de düşük standarttaki Tirebolu-Torul Yolu'nun keskin kurplara ve dik yamaçlara sahip kısmı çok daha güvenli bir şeklide geçilecektir."

Açılış törenine Bakan Karaismailoğlu'nun yanı sıra Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ile davetliler katıldı.

Kürtün Ayrım Kavşağı ve Tüneli törenle hizmete girdi
Kürtün Ayrım Kavşağı ve Tüneli törenle hizmete girdi
Kürtün Ayrım Kavşağı ve Tüneli törenle hizmete girdi
Kürtün Ayrım Kavşağı ve Tüneli törenle hizmete girdi
Kürtün Ayrım Kavşağı ve Tüneli törenle hizmete girdi
Kürtün Ayrım Kavşağı ve Tüneli törenle hizmete girdi
Kürtün Ayrım Kavşağı ve Tüneli törenle hizmete girdi
Kürtün Ayrım Kavşağı ve Tüneli törenle hizmete girdi
Kürtün Ayrım Kavşağı ve Tüneli törenle hizmete girdi
Kürtün Ayrım Kavşağı ve Tüneli törenle hizmete girdi
Kürtün Ayrım Kavşağı ve Tüneli törenle hizmete girdi
Kürtün Ayrım Kavşağı ve Tüneli törenle hizmete girdi

Adil Karaismailoğlu, Gümüşhane, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kürtün Ayrım Kavşağı ve Tüneli törenle hizmete girdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Prof. Dr. Alpay Azap, Bilim Kurulu üyeliğinden istifa etti Prof. Dr. Alpay Azap, Bilim Kurulu üyeliğinden istifa etti Thodex ve Vebitcoin'in ardından bir kripto skandalı daha! Bu kez Goldexco.in'e erişim sağlanamıyor Thodex ve Vebitcoin'in ardından bir kripto skandalı daha! Bu kez Goldexco.in'e erişim sağlanamıyor Son Dakika: Metina'ya düzenlenen operasyonda büyük başarı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahadan gelen ilk bilgileri verdi Son Dakika: Metina'ya düzenlenen operasyonda büyük başarı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahadan gelen ilk bilgileri verdi Fazla kilolarından kurtulan Miray Daner, bir deri bir kemik kaldı Fazla kilolarından kurtulan Miray Daner, bir deri bir kemik kaldı Operasyon devam ederken Milli Savunma Bakanlığı tüyleri diken diken eden videoyu tekrar paylaştı Operasyon devam ederken Milli Savunma Bakanlığı tüyleri diken diken eden videoyu tekrar paylaştı Thodex vurguncusu Fatih Faruk Özer İnterpol'ün aradığı 30'uncu Türk oldu Thodex vurguncusu Fatih Faruk Özer İnterpol'ün aradığı 30'uncu Türk oldu Müteahhit iki kardeş husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğradı Müteahhit iki kardeş husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğradı 'Thodex' soruşturmasına ilişkin Başsavcılık'tan açıklama: 120 ülkede faaliyet gösteriyordu 'Thodex' soruşturmasına ilişkin Başsavcılık'tan açıklama: 120 ülkede faaliyet gösteriyordu

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Koordinatör bir bir anlattı! İllallah ettiren Akın Akınözü'nün yaptıkları yeni değilmiş Koordinatör bir bir anlattı! İllallah ettiren Akın Akınözü'nün yaptıkları yeni değilmiş         
17:19
Djaniny ve Ekuban, bir dakika içinde iki net fırsatı kaçırınca Trabzonsporlu oyuncular yıkıldı Djaniny ve Ekuban, bir dakika içinde iki net fırsatı kaçırınca Trabzonsporlu oyuncular yıkıldı         
17:13
İzmir Otogarı'nda bekleyen cübbeli vatandaş, sigara içenlere tepki gösterdi: Benim karşımda sigara yakma İzmir Otogarı'nda bekleyen cübbeli vatandaş, sigara içenlere tepki gösterdi: Benim karşımda sigara yakma         
16:38
Akhisar'ın futbolcu olmayan Onyebueke'ye sözleşme imzalatmasından takımın hocası Dilsöz de haberdar değilmiş Akhisar'ın futbolcu olmayan Onyebueke'ye sözleşme imzalatmasından takımın hocası Dilsöz de haberdar değilmiş         
16:15
Son Dakika: Kırmızı bültenle aranan eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi Son Dakika: Kırmızı bültenle aranan eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi         
15:52
Rol gereği bayılan usta oyuncu Demet Akbağ, sevenlerini korkuttu Rol gereği bayılan usta oyuncu Demet Akbağ, sevenlerini korkuttu         
15:25
Emine Ün, 9 yıllık eşi Tolga Karakaş ile boşanacaklarını duyurdu Emine Ün, 9 yıllık eşi Tolga Karakaş ile boşanacaklarını duyurdu         
14:39
Arıların saldırısı sonucu kanala düşen imamın cansız bedenini, insan zinciri oluşturarak buldular Arıların saldırısı sonucu kanala düşen imamın cansız bedenini, insan zinciri oluşturarak buldular         
14:02
Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'tan ABD, Çin ve Rusya'ya ağır küfür Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'tan ABD, Çin ve Rusya'ya ağır küfür         
13:05
Oturdukları evin parkelerinin altından servet çıktı! Sayarken yoruldular Oturdukları evin parkelerinin altından servet çıktı! Sayarken yoruldular         
13:04
Gergin görüşmenin detayları! Erdoğan, Türkiye'nin kırmızı çizgisi konusunda Biden'e resti çekti Gergin görüşmenin detayları! Erdoğan, Türkiye'nin kırmızı çizgisi konusunda Biden'e resti çekti         
12:38
Nihat Hatipoğlu'na yöneltilen soru yok artık dedirtti: Uzaylılar Müslüman mı? Nihat Hatipoğlu'na yöneltilen soru yok artık dedirtti: Uzaylılar Müslüman mı?         
12:06
Sosyetik isim Kudret Akça, kendisini aldatan 40 yıllık eşine 50 milyon TL'lik boşanma davası açtı Sosyetik isim Kudret Akça, kendisini aldatan 40 yıllık eşine 50 milyon TL'lik boşanma davası açtı         
11:13
Bu illetten kurtuluş yok gibi! Ünlü profesörden koronavirüsü atlatanlara kötü haber Bu illetten kurtuluş yok gibi! Ünlü profesörden koronavirüsü atlatanlara kötü haber         
11:01
Saldırıya uğrayan kadın, kendisine çivili sopayla vurmaya çalışan adamı öldürmekten beter etti Saldırıya uğrayan kadın, kendisine çivili sopayla vurmaya çalışan adamı öldürmekten beter etti         
10:12
Kumarhanede çalışan 37 yaşındaki ABD'li kadından çırılçıplak kaya tırmanışı Kumarhanede çalışan 37 yaşındaki ABD'li kadından çırılçıplak kaya tırmanışı         
21:27
Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın sevgilisi tanıdık çıktı Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın sevgilisi tanıdık çıktı         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2021 17:53:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kürtün Ayrım Kavşağı ve Tüneli törenle hizmete girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei