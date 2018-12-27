Son Dakika Haberleri: Kürtün'de Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı

Kürtün'de Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı

46 dakika önce

Gümüşhane'de özellikle son 2 gündür devam eden ağır kış şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle yiyeceksiz kalan yaban hayatı için Kürtün ilçesinin Kaymakamı Ekrem Çeçen kendi elleriyle doğaya yem bıraktı.

Kürtün'de Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı, System.String[]
Gümüşhane'de özellikle son 2 gündür devam eden ağır kış şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle yiyeceksiz kalan yaban hayatı için Kürtün ilçesinin Kaymakamı Ekrem Çeçen kendi elleriyle doğaya yem bıraktı.

Etkili olan kar yağışının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürlüğünün desteğiyle Kürtün ilçesinde yaban hayatı yemleme çalışması yapıldı.

İlçede bazı noktalarda 50 santimetreyi aşan kar kalınlığı nedeniyle özellikle kanatlı hayvanların yem bulmasının güçleşmesinden hareket eden ekipler İlçe Kaymakamı Ekrem Çeçen'le birlikte karlı yolları aşarak açık alanlara yem bıraktı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kaymakam Çeçen, "Hazreti Ömer'in 'Dağlara buğday sepin, Müslüman ülkede kuşlar aç demesinler' sözünü şiyar edinerek ağır kış şartlarında yaban hayatın desteklenmesi amacıyla DKMP Şube Müdürlüğümüzle ortaklaşa yabani hayvanları için doğaya buğday ve yem bıraktık" dedi. - GÜMÜŞHANE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:39 Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Gümüşhane, Kürtün, Güncel
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