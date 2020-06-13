Kürtün Kaymakamı Mehmet Göze, Beytarla köyünü ziyaret etti - Son Dakika

Kürtün Kaymakamı Mehmet Göze, ilçenin Giresun sınırında bulunan son köyü olan Beytarla köyünü ziyaret etti.

İlçe Jandarma Komutanı Murat Bolat ve İlçe Özel İdare Müdürü Mahir Küçük ile geldiği köyde muhtar Mustafa Veyis tarafından karşılanan Göze, hizmete açılan alabalık tesisinde köy sakinleriyle bir araya geldi.

Vatandaşların sorun ve talepleri dinleyen Göze, muhtar Veyis'ten de köyde yürütülen çalışmalar ve projelerle ilgili bilgi aldı.

Göze, daha sonra Kürtün ilçesini Giresun'un Alucra ilçesine bağlayan ve bu köyden geçen yolda incelemelerde bulundu.

Vatandaşlara hizmet götürmek ve coğrafyanın zorluklarına rağmen kaliteli hizmet sunmak için çaba harcadıklarını belirten Göze, Beytarla köyünden geçen ve Kürtün'ü Giresun'a bağlayan yukarı Kürtün grup yolunun bölge için son derece önemli olduğunu söyledi.

Kaliteli ulaşımın, gelişmeye muhtaç bölgelerin olmazsa olmazı olduğuna vurgulayan Göze, "Yaklaşık 10 kilometrelik hattı rehabilite edeceğiz. Vatandaşlarımıza daha güvenli ve kaliteli hizmet sunmak için en kısa sürede gerekli işlemleri başlatacağız." dedi.

Göze, Beytarla köyünün ardından Tilkicek ve civar köyleri de ziyaret etti.