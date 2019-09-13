#Kurtz'un50tonu: Avusturya Eski Başbakanı Kurz'a erotik biyografi kitabı
1 saat önce
AB'nin en genç genç başbakanı unvanını alan Avusturya Şansölyesi Sebastian Kurz hakkında yazılan bir biyografi, ülke genelinde alay konusu oldu. Kitapta geçen bazı betimlemeler 'Grinin 50 Tonu' adlı kitaptaki pasajlara benzetilince sosyal medyada 'Kurtz'un 50 tonu' başlığıyla mesajlar paylaşıldı
Avrupa Birliği'nin ve ülkesinin en genç başbakanı unvanını alan Avusturya eski Şansölyesi Sebastian Kurz hakkında yazılan bir biyografi kitabı, ülke genelinde alay konusu oldu.
Biyografide geçen bazı betimlemeler 'Grinin 50 Tonu' adlı son yılların erotik popüler kitabındaki pasajlara benzetilince sosyal medyada "Kurtz'un 50 tonu- 50ShadesofKurz" başlığıyla birçok mesaj paylaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:45
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