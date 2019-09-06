Kuru ağaç kökleri akvaryumları süslüyor

Elazığ'da yaşayan Ahmet Göl'ün kuru ağaç köklerinden yaptığı ürünler akvaryumları süslüyor.

Doğada gezerken topladığı kuru ağaç köklerini değerlendirmek isteyen 40 yaşındaki Göl, ağaç köklerinden farklı tasarımlarda ürünler hazırlayıp zamanla bu yeteneğini geliştirdi. Hobi olarak başladığı bu üretimi 20 yıl boyunca evinin bir odasında sürdüren Göl, ürünlere gösterilen ilgi üzerine atölye kurdu.

Özel bir işletmede çalışan, boş zamanlarında da doğada gezerek kuru ağaç kökü toplamayı sürdüren Göl, tasarladığı ürünleri, akvaryum peyzajında kullanılmak üzere 20'yi aşkın ile gönderiyor.

"Çürüyüp yok olacaklarına, insanların evlerini süslüyor"

Ahmet Göl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan bu yana kuru ağaç kökleri topladığını, onlara baktığında değişik figürlerin kafasında canlandığını söyledi. Kuru kökleri değerlendirmek istediğini ifade eden Göl, "Kırsalda bulduğumuz kuru ağaç köklerini adeta hayata döndürüyoruz. Çürüyüp yok olacaklarına insanların evlerini süslüyor. Ağaç köklerini akvaryum içinde yaşatmak istedim. Topladığım ağaç kökleri ile akvaryumlar için farklı ürünler yaptım." dedi.

Göl, kendisi için hobi olan bu üretimin talep üzerine ticarete dönüştüğünü dile getirerek evinde hazırladığı ürünlerin sosyal medya üzerinden satışını yaptığını ancak zamanla artan talebe evdeki üretimle yetişemez hale geldiğini belirtti.

Kurduğu atölyede üretimi sürdürdüğünü anlatan Göl, "Hem üretiyorum hem de eğleniyorum. Ürünleri tamamen doğadan temin ediyorum. Doğada gezerken işime yarayan bir parça bulduğumda değerli bir maden bulmuş gibi seviniyorum. Akvaryumlar her türden ağaç köküne uygun değil. Ağaç köklerinin suda bozulmaması gerekiyor. Suda bozulmayacak ağaç köklerini tercih ediyoruz." diye konuştu.

Malzeme bittiğinde doğada gezintiye çıkıyor

Malzemesi bittiğinde doğada gezintiye çıktığını aktaran Göl, bazıları için anlam ifade etmeyecek bir ağaç dalının güzel bir ürüne dönüşebildiğine işaret etti.

Göl, ağaç köklerini en iyi şekilde değerlendirdiğine değinerek "Türkiye'nin birçok şehrinden sipariş alıyorum. İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir başta olmak üzere 20'yi aşkın şehre ürün gönderiyorum. Genellikle sosyal medya üzerinden ulaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

"Arkadaşımın hobisi benim mesleğim olacak"

Arkadaşı Göl'ün yanında bu işi öğrenmeye çalışan Haluk Aslanpençesi de bunu bir sanat olarak gördüğünü, öğrenmek için de atölyeye geldiğini söyledi.

"Arkadaşımın hobisi benim mesleğim olacak. Bu bitkileri değerlendirerek kendimize ekmek çıkarıyoruz." diyen Aslanpençesi, böylece aile bütçesine de katkı sağlayacağını kaydetti.