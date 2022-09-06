Kuru ağaçlar kışlık yakacak olmak için kesildi - Son Dakika
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Kuru ağaçlar kışlık yakacak olmak için kesildi

06.09.2022 16:50
Kuru ağaçlar kışlık yakacak olmak için kesildi

Kuru ağaçlar kışlık yakacak olmak için kesildiAĞRI Ağrı'da sonbahar mevsimiyle birlikte vatandaşlar sobalarda yakacak odunlarını hazırlamaya başladı.

Kuru ağaçlar kışlık yakacak olmak için kesildi

AĞRI Ağrı'da sonbahar mevsimiyle birlikte vatandaşlar sobalarda yakacak odunlarını hazırlamaya başladı.

Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı'da sonbaharın gelmesiyle beraber vatandaşlar yakacak ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarına başladı. Sobalı evlerde oturan vatandaşlar kestikleri kuru ağaçları toplayıp kışın kullanmak üzere istifliyor. Kışlık yakacak için bahçesindeki kurumuş ağaçları kesen Orhan Doğan, "Kış yaklaştığı için hazırlıklarımızı yapmaya başladık. Kuruyan ağaçlarımız vardı onları kestik. Buranın kışı biraz sert geçiyor. 5-6 ay kış olduğu için hazırlıkları yapmaya başladık." ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: İHA

Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuru ağaçlar kışlık yakacak olmak için kesildi - Son Dakika

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