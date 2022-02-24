Kuru bamyaya talep - Son Dakika
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Kuru bamyaya talep

24.02.2022 23:00

Şifa deposu olarak bilinen çiçekli kuru bamyanın kilosu 600 TL'den satışa sunuluyor.

Şifa deposu olarak bilinen çiçekli kuru bamyanın kilosu 600 TL'den satışa sunuluyor. Gramla satılan bamya, vatandaşlar tarafından talep görmeye devam ediyor.

Hasadı yaz mevsimlerinde gerçekleştirilen, iğne yardımıyla tek tek ipe dizilip kurutulduktan sonra market ve baharatçılarda satılan şifa deposu çiçekli kuru bamya gramla satılıyor.

Edirneli Aktar Gökhan Baraz, kuru bamyanın çoğunlukla düğün yemeklerinde kullanıldığını anlattı. Kuru bamyayı vatandaşların gramla almaya başladığını belirten Baraz, bir avuç bamyanın 50 grama denk geldiğini bunun da maliyetinin 30 TL olduğunu söyledi.

(Şener Urfa/ İHA)

Kuru bamyaya talep
Kuru bamyaya talep
Kuru bamyaya talep
Kuru bamyaya talep
Kuru bamyaya talep

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Türk Lirası, Market, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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