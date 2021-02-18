Kuru, Bozüyük İlçe Özel İdare Müdürlüğüne atandı - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir süredir boş olan Özel İdare Müdürlüğü görevine Belediye Başkan Yardımcılarından Nazmi Kuru atandı.

Eski İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Demirci'nin emekliye ayrılması ile boşalan İlçe Özel Müdürlüğü görevini Nazmi Kuru devraldı. 11 yıldır Bozüyük Belediyesinde başarılı çalışmalara imza atan ve Belediye Başkan yardımcılığı göreviyle bu süreci taçlandıran Kuru, yeni görevine başladı. Kuru atama ile ilgili yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi:

"Şahsımı bu göreve layık gören saygıdeğer büyüklerimize ve desteğini eksik etmeyen herkese teşekkür eder şükranlarımı sunarım. Rabbim yaptığımız her işi layıkıyla yapmayı, hakka, hukuka uygun davranmayı ve dürüst kalmayı nasip etsin." - BİLECİK