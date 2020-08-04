Kuru çay kalitesinde 4 kritere dikkat - Son Dakika

Kuru çay kalitesinde 4 kritere dikkat

RİZE Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇAYMER) Genel Müdürü Selçuk Azman, en iyi kuru çayı anlamanın tekniklerini anlatarak, 4 kritere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Kuru çay kalitesinde 4 kritere dikkat, System.String[]

RİZE Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇAYMER) Genel Müdürü Selçuk Azman, en iyi kuru çayı anlamanın tekniklerini anlatarak, 4 kritere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Azman, "Çay paketini boşaltırken yüzünüze toz bulutu gelmemesi lazım. Sap ve liflerin olmaması veya çok az olması lazım. Kırık ve düz partiküllerden oluşmaması lazım. Çayı demledikten sonra renginin parlak olması lazım. Bulanık ve askıda kalan partiküllerin olmaması gerek" dedi.

Rize'de 2018 yılında faaliyetlerine başlayan ÇAYMER, çay sektöründeki KOBİ'lerin kurumsal kapasitelerin geliştirilmesi için çalışırken, tüketiciye en kaliteli çayın nasıl ulaşacağı ile ilgili faaliyetler yürütüyor. 4 farklı alanda çalışan işletme; çay bahçelerinin dizaynı, üretim yöntemleri, laboratuvar ve çay tüketicilerine giden aşamaları adım adım takip ederek doğru yöntemleri belirliyor. Bu süreci çay işletmelerine aktaran ÇAYMER, çayda kalite kaybının önüne de geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. En iyi kuru çayın kalitesinin anlaşılmasında 4 kriter olduğunu belirten Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇAYMER) Genel Müdürü Selçuk Azman, tüketicilere de öneri ve tavsiyelerde bulundu.

'ÇAYI AŞAMALI İNCELİYORUZ'ÇAYMER hakkında bilgi veren Selçuk Azman, merkezlerinin Rize Ticaret Borsası'na bağlı özel bir işletme olduğunu belirterek, "2016 yılında kurulduk, 2018 yılında da ticari faaliyetlere başladık. Tesisimiz, çay sektöründeki KOBİ'lerin kurumsal kapasitelerin geliştirilmesi adı altında toplanmıştır. Bu alanda 4 farklı konu üzerinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bunlardan bir tanesi; çay sektörünün ilk evresi olan çay bahçelerinin dizaynı, modernizasyonu ve toprakla ilgili kısımlardır. İkincisi; üretim yöntemleri üzerindeki çalışmalardır. Üçüncü kısım laboratuvar, dördüncü ve son kısım da çayımızı beğenilerine sunduğumuz tüketicilerimiz üzerindeki çalışmalardır. Ham maddenizi en kalite şekilde almak zorundasınız. Yüksek kaliteli bir yaş çay yaprağından, yüksek kaliteli bir çay elde edebilirsiniz. Düşük kaliteli bir yaş çay yaprağından, yüksek kalite elde edemezsiniz. Bu nedenle çayın toplanma zamanına, hasat olgunluğuna erişmesine, alım noktasında herhangi bir yabancı madde eklenmemesine ve bahçe bakımına arazinin düzgün olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Akabinde çayın fabrikaya getirildiği süreç çok önemlidir. Satın alınan yaş çayı 24 saat içinde kuru çaya çevirmek zorundayız. Bu süreç içinde dönüşümü yapamazsak, çayda kalite kaybına neden oluruz" diye konuştu. 'İYİ ÇAYI ANLAMAK İÇİN 4 KRİTER VAR'

Kaliteli kuru çayın nasıl anlaşılacağı konusunda tüketicilere bilgi de veren Azman, "Çay tüketicisinin satın aldığı bir ürünü beğenirse devamını alıyor. Tüketici memnun kalmazsa devamını almıyor yeni araştırmalara giriyor. İyi bir çayı anlamak için 4 kriter var. Satın aldığınız çay paketini bir kaba boşaltırken açtığınız zaman içinden yüzünüze bir toz bulutunun gelmemesi lazım. İkincisi; çay yaprağından kaynaklı sap ve liflerin olmaması veya çok az olması lazım. Üçüncüsü; çayı elinize aldığınız zaman dişleyen bir yapısı olur. Kıvrım kıvrım olur. Kırık ve düz partiküllerden oluşmaması lazım. Dördüncüsü ise; çayı demledikten sonra dem renginin parlak olması lazım. Bulanık ve askıda kalan partiküllerin olmaması gerekiyor. Bunlara tüketiciler dikkat ederse iyi ve kaliteli kuru çay almış olurlar. Biz ÇAYMER'de yaptığımız araştırmalar ve aşamalar sonrası bu kriterlere uygun bir ürünün nasıl üretileceğini çay fabrikası işletmelerine anlatıyoruz. Genelde 40 yaş üstü vatandaşlar, daha çok sert ve ağzı dolduran, buruşturan 'tavşan kanı' diye nitelendirdiğimizi çayları beğenirken, yaşı 20 ile 40 arasında olan daha genç nesiller ise yumuşak karakterli, açık çayları tercih ediyor" dedi.


Selçuk, Rize, Çay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 08:18

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kuru çay kalitesinde 4 kritere dikkat - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki Prof. Dr. Naci Görür, depremden 3 gün önce Malatya için uyarıda bulundu TMSF, Royal ve Atlas Halı'yı satışa çıkardı Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremden ilk görüntüler Beşiktaş'ın istediği Papiss Cisse'ye Fenerbahçe de talip oldu Son Dakika: Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem! Çevre illerde de hissedildi Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini belirledi Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti Şenol Güneş'e kırgın olduğunu söyleyen Hakan Çalhanoğlu'ndan çarpıcı G.Saray sözleri: Bir gün buluşacağız Beşiktaş, eski oyuncusu Gökhan İnler'i kadrosuna katacak Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Isparta'nın Garip köyünde yılda 4 bin ton barbunya üretilip milli ekonomiye katkı sağlanıyor Isparta'nın Garip köyünde yılda 4 bin ton barbunya üretilip milli ekonomiye katkı sağlanıyor         
10:39
Kendini asmaya kalkan yaşlı kadını, çığlıklara koşan astsubay ipten aldı Kendini asmaya kalkan yaşlı kadını, çığlıklara koşan astsubay ipten aldı         
10:37
Aykut Kocaman, Aytemiz Alanyaspor'un yaptığı teklifi reddetti Aykut Kocaman, Aytemiz Alanyaspor'un yaptığı teklifi reddetti         
10:34
Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor         
10:33
Park halindeki araca çarpan sürücünün yanındaki kişi yola savruldu! O anlar kamerada Park halindeki araca çarpan sürücünün yanındaki kişi yola savruldu! O anlar kamerada         
10:32
Oyuncu Aslıhan Güner'in babası vefat etti Oyuncu Aslıhan Güner'in babası vefat etti         
10:21
Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı         
10:15
Mehmet Ceyhan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Okulların açılması için acele mi edildi? Mehmet Ceyhan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Okulların açılması için acele mi edildi?         
10:07
Şehit Esma Çevik'in babasının Şehit Esma Çevik'in babasının "Katil yakalansın" duası kabul oldu         
09:48
Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu! Öfkeli grubu imam ayırdı Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu! Öfkeli grubu imam ayırdı         
09:40
Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu         
09:35
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: Fazla mesai yaptığını iddia eden işçi bunu kanıtlamak zorunda Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: Fazla mesai yaptığını iddia eden işçi bunu kanıtlamak zorunda         
09:18
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı         
09:16
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı         
08:56
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı         
08:53
Koronavirüse genç bir doktorumuzu daha kurban verdik Koronavirüse genç bir doktorumuzu daha kurban verdik         
08:26
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi         
08:08
İBB harekete geçti! Elektrikli scooter'larda plaka dönemi başlıyor İBB harekete geçti! Elektrikli scooter'larda plaka dönemi başlıyor         
07:56
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı         
07:49
Fatih Terim'in onayı sonrası Galatasaray, Fatih Öztürk'le anlaşma sağladı Fatih Terim'in onayı sonrası Galatasaray, Fatih Öztürk'le anlaşma sağladı         
07:37
Besiciye bayram sürprizi! Aydın'da bir inek beşiz buzağı doğurdu Besiciye bayram sürprizi! Aydın'da bir inek beşiz buzağı doğurdu         
00:17
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim         
23:48
19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu 19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu         
21:09
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı         
20:11
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı         
19:50
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Vaka sayısında patlama olabilir ve yasaklar gelebilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Vaka sayısında patlama olabilir ve yasaklar gelebilir         
19:30
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış         
18:11
İngiliz şarkıcı Rita Ora üstsüz fotoğrafını paylaştı İngiliz şarkıcı Rita Ora üstsüz fotoğrafını paylaştı         
18:09
İngiltere'de kafe ve restoranlardaki hesapların yarısı hükümetten İngiltere'de kafe ve restoranlardaki hesapların yarısı hükümetten         
18:09
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
17:21
Bakan Koca'nın Bakan Koca'nın "Vaka az" dediği Edirne'ye bayramda binlerce kişi akın etti         
16:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2020 14:37:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuru çay kalitesinde 4 kritere dikkat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei