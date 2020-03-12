Kuru dalları sanat eserine dönüştürüyor - Son Dakika
Son Dakika Genel Kuru dalları sanat eserine dönüştürüyor - Son Dakika

Kuru dalları sanat eserine dönüştürüyor

6 saat önce

Kuru dalları sanat eserine dönüştürüyor Oltulu saat tamircisi sefa Polat 35 yıldır kuru dal parçaları ve çakıl taşlarına küçük dokunuşlarla çok güzel biblolara çeviriyor.

Kuru dalları sanat eserine dönüştürüyor

ERZURUM - Oltulu saat tamircisi sefa Polat 35 yıldır kuru dal parçaları ve çakıl taşlarına küçük dokunuşlarla çok güzel biblolara çeviriyor.

Oltu Karabekir Mahallesi Şendurak sokakta bulunan evinde 35 yıldır hobi olarak yaptığı bibloların her biri sanat eseri gibi. Apartmanının bir dairesini tamamen bu işe ayıran Polat, yaptığı bibloları odalarda duvarlara asıyor.

67 yıldır saat tamircisi olan Sefa Polat evinin bir dairesini atölyeye çevirdi. Polat, "Bu bibloları yaparken huzur buluyorum mutlu oluyorum" dedi.

El oyması ile 300'e yakın yaptığı bibloları özgün çalışma olduğunu belirten Polat, "Burada görmüş olduğunuz bibloların eşi benzeri başka bir yerde bulma şansınız yok" dedi.

Evli dört çocuk babası olan Sefa Polat, "Doğada dolaşırken yere düşmüş kuru dalları alırım doğadaki yaprakları imcelerim kendimce çizimler yapar sonrada onları dal parçalarına işlerim onlara saat makinası takarım işimi severek yaparım" diye konuştu.

Kuru dalları sanat eserine dönüştürüyor

Oltu, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:54 Kaynak: İHA
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