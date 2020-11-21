Kuru dinlendirme uygulanan etlerde paket servis hizmeti - Son Dakika

Türkiye'de dry aged (kuru dinlendirme) tekniğini uygulayan sayılı işletmelerden olan Eskişehir'deki Etevim Steak House, pandemi sürecinde bu hizmeti paket servis ile evlere taşıyor.

Türkiye'de ve dünyada yoğun ilgi gören dry aged yani kuru dinlendirme tekniği uygulanmış etler, lezzeti ve aromasıyla yoğun ilgi görüyor. Kemikli ve yağlı etlere uygulanan kuru dinlendirme işleminde etler, en az 28 gün boyunca 0-4 derece arasında; yüzde 80 nem oranına sahip dolaplarda dinlendiriliyor. Türkiye'de bu tekniği uygulayan sayılı restoranlardan olan Etevim Steak House, Korona virüs salgını nedeniyle kuru dinlendirme uygulanmış etleri evlere servis ediyor. İsteyenler gel-al şeklinde de hizmet alabiliyor.

"Pandemi sürecinde paket servisine önem gösteriyoruz"

Etevim Steak House kurucusu Servet Çetin, etkisini artırarak sürdüren Covid-19 salgını nedeniyle paket servisine özen gösterdiklerini belirtti. Dry aged uygulamasında da hizmeti evlere taşıdıklarını aktaran Keskin, "Pandemi sürecinde gerçekten Türkiye'de özel önlemler alınıyor. Bizde bu önlemler çerçevesinde paket servisine çok önem gösteriyoruz. Türkiye'de ilk defa diyebileceğimiz bir AR-GE çalışması yaptık. DRY-AGED ürünleri 28 güne kadar dinleniyor. Dinlendikten sonra bu etleri özel testere ile kesiyoruz ve özel şekilde porsiyon hale getiriyoruz. Bu etlerimiz çok özel. Bunlar yağ oranları tamamen etin içerisine homojen olarak dağılmıştır. Bu dağılma sayesinde de lezzeti ve aroması çok daha farklı olabiliyor. Gel-al şeklinde de müşterilerimiz alabiliyor. Gelecek zaman içerisinde belki tüm Türkiye'de de bu uygulamayı yapabiliriz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR