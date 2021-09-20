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Kuru domates ihracatı 62 milyon dolara ulaştı - Son Dakika

Kuru domates ihracatı 62 milyon dolara ulaştı

20.09.2021 10:08
Kuru domates ihracatı 62 milyon dolara ulaştı, System.String[]

Türkiye'nin kuru domates ihracatı 2021 Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29'luk artışla 62 milyon dolara yükseldi.

Türkiye'nin kuru domates ihracatı 2021 Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29'luk artışla 62 milyon dolara yükseldi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kuru domates ihracatının yüzde 97'si Ege Bölgesi'nden yapıldı.

Kuru domates ihracatında dünya genelinde ilk beşte yer alan Türkiye, 2021 Ocak-Ağustos döneminde kuru domates ihracatını yüzde 29'luk artışla 48 milyon dolardan, 62 milyon dolara taşıdı.

Türkiye, 2020 yılının Ocak-Ağustos döneminde 6,5 milyon dolarlık kuru domates ihraç ettiği ABD'ye 2021 yılının aynı döneminde 11 milyon 75 bin dolarlık kuru domates ihraç etti. ABD bu talebiyle İtalya'yı da geçerek Türk kuru domatesini en çok talep eden ülke oldu.

2021 yılının sekiz aylık döneminde Türkiye'den İtalya'ya yapılan kuru domates ihracatı yüzde 28'lik artışla 7,5 milyon dolardan, 9,6 milyon dolara çıkarken, Almanya 7 milyon dolarlık Türk kuru domatesi ithal etti. İngiltere'ye 5,8 milyon dolarlık, Polonya'ya ise 5,2 milyon dolarlık kuru domates ihracatı yapılırken bu ülkeleri Hollanda, Belçika, Avustralya, Yunanistan ve Fransa izledi.

Hedef 100 milyon dolar

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Ege Bölgesi'nin kuru domates üretim ve ihracatında lider konumda olduğunu belirtti.

Türkiye'nin 2021'de yaptığı 62 milyon dolarlık kuru domates ihracatının 60 milyon dolarlık büyük diliminin Ege İhracatçı Birlikleri üyelerince yapıldığını aktaran Uçak, "Anadolu topraklarında yetişen 15 milyon ton taze domateslerden elde edilen kuru domatesleri ABD'den İtalya'ya, Kanada'dan Almanya'ya, Brezilya'dan Japonya'ya 100'den fazla ülkeye ihraç ediyoruz. 2021 yılı sonunda kuru domates ihracatımızı 100 milyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuru domates ihracatının yüzde 42'sinin Avrupa Birliği ülkelerine yapıldığını vurgulayan Uçak, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde kuru domates ihracatında Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) değişikliği gündemde. GTİP değişikliği sonrasında AB'ye ihracatımız 8 bin 900 tonu geçtiği takdirde yüzde 14 gümrük vergisi gündeme gelecek. Bizim değerlendirmemize göre bu GTİP değişikliğine ihtiyaç yok. Kuru domates ihracatçıları olarak, Ticaret Bakanlığımızdan beklentimiz AB ile GTİP değişikliğine gidilmemesi konusunda müzakereler yapılması. Kuru domates ihracatında kullanılan tuz kuru domatese ayrı bir tat ya da aroma katmaktan öte ürünü koruma amaçlı, bu nedenle GTİP değişikliğine gerek olmadığına inanıyoruz. Bu konuda Ticaret Bakanlığımızın eli güçlü. İhracatçılarımız beklentisine uygun bir sonuç elde edeceklerine inancımız tam."

Avrupa Birliği, Türkiye, Domates, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kuru domates ihracatı 62 milyon dolara ulaştı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kuru domates ihracatı 62 milyon dolara ulaştı - Son Dakika
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