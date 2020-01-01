Kuru Etli Mini Balkabağı Dolması - Son Dakika
Son Dakika Magazin Kuru Etli Mini Balkabağı Dolması - Son Dakika Magazin

Kuru Etli Mini Balkabağı Dolması

6 saat önce

Malzemeler: *3 adet mini sarı balkabağı*Yarım çay bardağı pirinç*1 adet domates*1 adet küçük havuç*1 diş sarımsak*3 yemek kaşığı zeytinyağı*8-10 dilim kuru et*5-6 dal maydanoz*Karabiber*TuzTarif: 1-Öncelikle kabakların alt kısmını daha kalın bırakacak şekilde bıçak yardımıyla üst kısımlarını kesin.

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Malzemeler:


*3 adet mini sarı balkabağı


*Yarım çay bardağı pirinç


*1 adet domates


*1 adet küçük havuç


*1 diş sarımsak


*3 yemek kaşığı zeytinyağı


*8-10 dilim kuru et


*5-6 dal maydanoz


*Karabiber


*Tuz


Tarif:


1-Öncelikle kabakların alt kısmını daha kalın bırakacak şekilde bıçak yardımıyla üst kısımlarını kesin.


2-Kestiğiniz kapak parçalarını bir kenara alıp kabağın çekirdeklerini ve iç kısımlarını kaşıkla boşaltın.


3-Pirinçleri yıkayıp iyice süzdürün.


4-Domatesi ve kuru etleri küp küp doğrayın.


5-Sarımsağı ve maydanozu doğrayıp havucu rendeleyin.


6-Derin bir kasede pirinç, domates, havuç, kuru et, maydanoz ve sarımsağı karıştırın.


7-Üzerine tuz, karabiber ve zeytinyağını ekleyin.


8-Yağlı kağıt serdiğiniz Arçelik Ankastre Fırın  tepsisinin üzerine balkabaklarını dizin.


9-Hazırladığınız iç harcı balkabaklarının içine doldurun.


10-180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın'da  45 dakika kadar pişirin.


11-Afiyet olsun!


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Arçelik A.Ş., Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:13 
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