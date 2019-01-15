Kuru Fasulye Yüklü Tıra Kaçak Sigara Operasyonu
1 saat önce
Kuru fasulye yüklü tıra kaçak sigara operasyonuVAN - Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kuru fasulye yüklü tırda yapılan aramada 175 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Kuru fasulye yüklü tıra kaçak sigara operasyonu
VAN - Van Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince kuru fasulye yüklü tırda yapılan aramada 175 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Hakkari-Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurulan 27 plakalı tırda arama yapıldığı belirtildi. Aramada, kuru fasulye yüklü dorsede çuvallar içerisine zulalanmış toplam 175 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili A.T. isimli şüpheli gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:04 Kaynak: İHA
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