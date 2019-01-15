Son Dakika Haberleri: Kuru Fasulye Yüklü Tıra Kaçak Sigara Operasyonu

Kuru Fasulye Yüklü Tıra Kaçak Sigara Operasyonu

1 saat önce

Kuru fasulye yüklü tıra kaçak sigara operasyonuVAN - Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kuru fasulye yüklü tırda yapılan aramada 175 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kuru fasulye yüklü tıra kaçak sigara operasyonu

VAN - Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kuru fasulye yüklü tırda yapılan aramada 175 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Hakkari-Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurulan 27 plakalı tırda arama yapıldığı belirtildi. Aramada, kuru fasulye yüklü dorsede çuvallar içerisine zulalanmış toplam 175 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili A.T. isimli şüpheli gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:04 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uyuşturucu Tacirleri Hazırlıksız Yakalandı, 5'i Tutuklandı Tavukçuluk Devi Şeker Piliç'in İki Sahibi FETÖ'den Gözaltına Alındı

Muğla'da Motosiklet Sürücüsü, Sokak Ortasında Tuvalet İhtiyacını Giderdi Kendisine Şiddet Uygulayan Nişanlısını Öldüren Hemşire Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 12:04:01. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuru Fasulye Yüklü Tıra Kaçak Sigara Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]