Kuru gıdada arz sıkıntısı fiyat artırdı

Yerli pirinçte fiyat artışı 20-30 kuruş, fasulyede ise 40-50 kuruş arasında oldu.

Yerli pirinçte fiyat artışı 20-30 kuruş, fasulyede ise 40-50 kuruş arasında oldu. İthal üründe ise kur kaynaklı 1 liraya kadar zam yaşandı. (Veysel Ağdar)

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