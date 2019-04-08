Kuru gıdada arz sıkıntısı fiyat artırdı
16 dakika önce
Yerli pirinçte fiyat artışı 20-30 kuruş, fasulyede ise 40-50 kuruş arasında oldu.
Yerli pirinçte fiyat artışı 20-30 kuruş, fasulyede ise 40-50 kuruş arasında oldu. İthal üründe ise kur kaynaklı 1 liraya kadar zam yaşandı. (Veysel Ağdar)
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 07:48
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