Son Dakika Haberleri: Kuru gıdada arz sıkıntısı fiyat artırdı

Kuru gıdada arz sıkıntısı fiyat artırdı

16 dakika önce

Yerli pirinçte fiyat artışı 20-30 kuruş, fasulyede ise 40-50 kuruş arasında oldu.

Kuru gıdada arz sıkıntısı fiyat artırdı, System.String[]
Yerli pirinçte fiyat artışı 20-30 kuruş, fasulyede ise 40-50 kuruş arasında oldu. İthal üründe ise kur kaynaklı 1 liraya kadar zam yaşandı. (Veysel Ağdar)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 07:48 

Ekonomi
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