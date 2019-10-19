Son Dakika Haberleri: Kuru: "Hükmün ertelenmesine karşıyız"
Son Dakika Güncel Kuru: 'Hükmün ertelenmesine karşıyız'

Kuru: "Hükmün ertelenmesine karşıyız"

20 dakika önce

Sinop Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkan Yardımcısı İrem Ebru Kuru, "Ülkemizde hayvana yapılan bir zulmün cezası hükmün ertelenmesi şeklinde oluyor.

Kuru:

Sinop Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkan Yardımcısı İrem Ebru Kuru, "Ülkemizde hayvana yapılan bir zulmün cezası hükmün ertelenmesi şeklinde oluyor. Biz buna karşıyız" dedi.


Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkan Yardımcısı İrem Ebru Kuru 9 yılda dernekte bir çok faaliyet gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yetişkin vatandaşlara hayvan sevgisini aşılamak gerçekten zor oluyor. O yüzden biz bu işi artık çocuklarla, öğrencilerle yapıyoruz. Okullardaki öğretmen arkadaşlarımızla konuşup öğrencilere etkinlikler düzenliyoruz. Ağaç yaşken eğilir deyimi ile devam ediyoruz ve çocuklardaki bu hayvan sevgisini, saygısını öğretmeye çalışıyoruz. Ülkemizde hayvana yapılan bir zulmün cezası hükmün ertelenmesi şeklinde oluyor. Biz buna karşıyız. ya da ufak bir para cezasıyla karşılık buluyor. Biz buna da karşıyız. Onlar da bir canlı, onlar da can taşıyor. Cezaların daha ağır ve uygulanması gerektiğine inanıyorum" diye konuştu. - SİNOP

Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:24 Kaynak: İHA
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