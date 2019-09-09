Son Dakika Haberleri: Kuru incir 23, siyah salamura zeytin 7.25'den işlem gördü
Son Dakika Ekonomi Haber

Kuru incir 23, siyah salamura zeytin 7.25'den işlem gördü

1 saat önce

Aydın Ticaret Borsası günlük işlem gören ürünlerde 6 Eylül Cuma günü kuru incir 23 TL siyah salamura zeytin ise 7.25 TL'den işlem gördü.

Kuru incir 23, siyah salamura zeytin 7.25'den işlem gördü, System.String[]

Aydın Ticaret Borsası günlük işlem gören ürünlerde 6 Eylül Cuma günü kuru incir 23 TL siyah salamura zeytin ise 7.25 TL'den işlem gördü.


Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 14,20 TL en çok 18,25 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,00 TL en çok 23,00 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 7 TL en çok 7,25 TL. - AYDIN

Zeytin, Aydın, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



8 milyon TL'ye satılan dünyanın en pahalı güvercinine rakip geliyor
Türkiye'de eğitim masrafları geçen yıla göre en az yüzde 17 yükseldi Tarkan'dan 1 yaşındaki kızı Liya'ya 1 milyon TL'lik yatırım HDP binası önünde eylem büyüyor! Evlat nöbetine iki aile daha katıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 14:32:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuru incir 23, siyah salamura zeytin 7.25'den işlem gördü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]