Kuru incir ihracatında artış eğilimi devam ediyor

Türkiye'nin, üretiminde ve ihracatında dünya lideri olduğu kuru incirde dış satım bu sezon 180 milyon doları buldu.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerine göre, ihracat sezonunun başladığı 26 Eylül'den 4 Nisan'a kadar geçen sürede yurt dışına 50 bin 822 ton incir satıldı ve buna karşılık 179 milyon 954 bin dolar gelir elde edildi. Bu dönemde incir ihracatı miktar bazında yüzde 18, değer olarak ise yüzde 6 arttı. Türkiye, geçen sezonun aynı döneminde 169 milyon 837 bin dolarlık dış satım yaptı.

En fazla ihracat yapılan ülkelerin başında ise 25 milyon 526 bin dolarla Almanya yer aldı. Bu ülkeyi, 24 milyon 515 bin dolarla Fransa ve 21 milyon 56 bin dolarla da ABD takip etti.

Çin'e yapılan ihracat ise bu dönem ikiyi katlandı.

Türkiye'den Çin'e bu sezon şimdiye kadar 5 milyon 83 bin dolarlık kuru incir gönderildi.

Ürdün, Umman, Irak, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere yapılan kuru incir ihracatında da artış yaşandı.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, AA muhabirine,, son verilere bakıldığında bu süreçte sağlık ve hijyen ürünlerinin ardından en çok gıda ürünlerinin tercih edildiğini söyledi.

Martta gerçekleştirilen kuru incir ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20 arttığını hatırlatan Celep, şöyle konuştu:

"Bu talebin arkası mutlaka gelecektir. Mart ayında tüm tarımsal ürünlerde olduğu gibi insan sağlığına uygun olan kuru incir, kuru kayısı ve kuru üzüme de ciddi bir talep var. Biz bu süreçte 'her şerde bir hayır vardır' mantığıyla hareket etmeye çalışıyoruz. Tüm paydaşlarımızla görüşerek ihracatımızı daha da artırma çabası içerisindeyiz. Yaşanan süreçte rüzgarı arkamıza doğru alabilirsek ülke olarak ihracatımızı çok iyi bir noktaya getirebiliriz. Bu süreci iyi değerlendirip, ürünlerimizin katma değerini ve marka imajını yükselttiğimiz takdirde hem üreticimiz hem de diğer paydaşlarımız mutlu olacaktır."

Kuru inciri dünyanın her noktasına ulaştırma gayreti içerisinde olduklarını anımsatan Celep, Çin pazarının da çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Çin pazarının sürekli yukarıya doğru ivme gösteren bir potansiyele sahip olduğuna işaret eden Celep, "Bu sezon Çin'e ihracatımız iki katına çıktı. Bundan sonraki süreçte de artarak devam edecektir." ifadelerini kullandı.