Kuru incir ihracatında "Çin" bereketi
2 saat önce
Kuru meyvede hedef pazar olarak belirlenen Çin'e kuru incir ihracatı, 2018/2019 sezonunda yüzde 52 artarak 3 milyon 702 bin dolara çıktı.
Kuru meyvede hedef pazar olarak belirlenen Çin'e kuru incir ihracatı, 2018/2019 sezonunda yüzde 52 artarak 3 milyon 702 bin dolara çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:40
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