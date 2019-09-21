Son Dakika Haberleri: Kuru incir ihracatında "Çin" bereketi
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Kuru incir ihracatında "Çin" bereketi

2 saat önce

Kuru meyvede hedef pazar olarak belirlenen Çin'e kuru incir ihracatı, 2018/2019 sezonunda yüzde 52 artarak 3 milyon 702 bin dolara çıktı.

Kuru incir ihracatında

Kuru meyvede hedef pazar olarak belirlenen Çin'e kuru incir ihracatı, 2018/2019 sezonunda yüzde 52 artarak 3 milyon 702 bin dolara çıktı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:40 
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