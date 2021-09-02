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Kuru incirin ihracat yolcuğu 6 Ekim'de başlayacak - Son Dakika

Kuru incirin ihracat yolcuğu 6 Ekim'de başlayacak

02.09.2021 12:48
Kuru incirin ihracat yolcuğu 6 Ekim'de başlayacak, System.String[]

Kuru incirde ürünün olgunlaşma dönemi ve iklim koşulları da baz alınarak 2021 sezonunun ilk yükleme tarihinin 6 Ekim olarak Ticaret Bakanlığı onayına sunulmasına karar verildi.

Kuru incirde ürünün olgunlaşma dönemi ve iklim koşulları da baz alınarak 2021 sezonunun ilk yükleme tarihinin 6 Ekim olarak Ticaret Bakanlığı onayına sunulmasına karar verildi.

Türkiye'nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu kuru incirin, 2021/2022 sezonunda "ilk gemi tarihi" olarak da bilinen ilk ihracat tarihini belirlemek için ihracatçı birliklerine üye kuru incir ihracatçısı firmalar, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) temsilcileri, Kuru İncir Danışma Niteliğinde Genel Kurul Toplantısında online olarak bir araya geldi. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, "Ülkemizin en önemli tarımsal ihraç ürünlerinden biri olan kuru incirde ürünün olgunlaşma dönemi ve iklim koşulları da baz alınarak 2021 sezonunun ilk yükleme tarihinin 6 Ekim 2021 olarak Ticaret Bakanlığı onayına sunulmasına karar verildi. Toplantıda alınan ve Kuru Meyve Sektör Kurulu tarafından onaylanan bu tarih, Ticaret Bakanlığından alınacak onay sonrasında resmiyet kazanacak ve yürürlüğe geçecek" dedi.

Kuru incir rekolte saha çalışmaları tamamlandı

Kuru incir ihracatının 2020 sezon başı olan 30 Eylül 2020'den 28 Ağustos 2021 tarihine kadar önceki sezonun aynı dönemine göre miktarda yüzde 2 artışla 67,2 bin ton, değerde yüzde 4 artışla 241 milyon dolar olarak gerçekleştiği bilgisini paylaşan Celep sözlerine şöyle devam etti: "Bu ürün yılında en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 5 ülke; Almanya, ABD, Fransa, İtalya ve İsviçre oldu. Tarım ve Orman Bakanlığımızca Aydın ve İzmir illerinde geçtiğimiz haftalarda kuru incir rekolte saha çalışmaları tamamlandı. Resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli tarafından yapılmasını bekliyoruz."

Ağaçlarda gazelleme sorunları

Toplantıda aynı zamanda Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği teknik ekibinden ve bazı sektör paydaşlarının üretim bölgelerindeki gözlemlerinden edinilen bilgilere göre, temmuz sonu ağustos başında meydana gelen aşırı sıcakların bazı bölgelerde ağaçlarda gazelleme gibi sorunlara yol açması ve verime olası olumsuz etkileri de ele alındı. - İZMİR

Kuru incirin ihracat yolcuğu 6 Ekim'de başlayacak
Kuru incirin ihracat yolcuğu 6 Ekim'de başlayacak
Kuru incirin ihracat yolcuğu 6 Ekim'de başlayacak
Kuru incirin ihracat yolcuğu 6 Ekim'de başlayacak

Türkiye, İhracat, Ekim, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuru incirin ihracat yolcuğu 6 Ekim'de başlayacak - Son Dakika Ekonomi


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