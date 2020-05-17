Kuru incirin verim ve kalitesini artırmak için sosyal medyadan eğitim - Son Dakika

Kuru incirin verim ve kalitesini artırmak için sosyal medyadan eğitim

Mikotoksin oluşumu, kuru incir ihracatını olumsuz etkileyen ve ihraç edildiği ülkelerden geri gelmesine neden olan en önemli faktör.

Kuru incirin verim ve kalitesini artırmak için sosyal medyadan eğitim, System.String[]

Mikotoksin oluşumu, kuru incir ihracatını olumsuz etkileyen ve ihraç edildiği ülkelerden geri gelmesine neden olan en önemli faktör. Bu oluşumun önüne geçmek ve sorunu minimuma indirebilmek amacıyla sosyal medya uygulamaları aracılığıyla üreticilerle bilinçlendirme amaçlı toplantılar organize edilecek.


Türkiye'nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu kuru incirin daha kaliteli ve katma değerli üretilmesi ve ihraç edilmesi amacıyla Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği koordinasyonunda faaliyet gösteren Kuru İncir Kurulu, Covid-19 virüsünün pandemiye dönüştüğü ortamda online toplandı. Toplantıda, Türkiye'nin en büyük ihraç pazarı olan Avrupa Birliğinde aflatoksin ve okratoksin kontrol sıklıklarının artmaması ve çözüme yönelik alınacak tedbirler masaya yatırıldı. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep'in moderatörlüğünde yapılan Kuru İncir Kurulu toplantısında, kuru incirin kalitesinin öncelikle üreticinin yapacağı doğru yetiştiricilik uygulamaları, doğru hasat ve doğru kurutma yöntemleriyle üst seviyede korunacağı konusu vurgulandı. Türkiye'de 20 bin ailenin kuru incir üretiminden geçimini sağladığını, kuru incir ihracatından yıllık ortalama 250 milyon dolar döviz geliri elde edildiği bilgisini veren Celep, kuru incirin ihracata bağımlı bir ürün olduğunu, en büyük ihraç pazarımız olan Avrupa Birliğinde gıda güvenliğine büyük önem verildiğini, kuru incirde aflatoksin ve okratoksin oluşumunun önüne geçmek için üreticilere yönelik hazırlanan bilgilendirme broşürlerinin dağıtılacağını ve sosyal medya aracılığıyla üretim sırasında atılması gereken adımları anlatma kararı aldıklarını kaydetti.


Kuru incir üreticisine destekler sürecek


Tarım ve Orman Bakanlığıyla yürütülen mikotoksini önleme eylem planı kapsamında kuru incir üreticilerine; ekşilik böceği ile mücadelede çekici yem tuzakları, ilek filesi, kerevet/kurutma tavası ve hasat filesi/örtüsü desteklerinin her sezon olduğu gibi bu sezonda devam edeceğini vurgulayan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, bu sezon 5 bin adet ekşilik böceği çekici yem tuzağı yaptırdıklarını, Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü aracılığıyla Buharkent, Kuyucak ve Aydın merkezindeki üreticilere dağıttıklarını, 2 milyon adet ilek filesinin ise Ramazan Bayramı sonrasında üreticilere ücretsiz dağıtılacağını belirtti. Celep, kerevet/kurutma tavasını ve hasat filesini ise; Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Aydın Ticaret Borsası ve Nazilli Ticaret Borsası işbirliğinde üreticilere ulaştıracaklarını, kerevet ve hasat filelerinin bedelinin üçte ikisini üç kurum tarafından karşılanacağını, sadece üçte birini üreticilerin ödeyeceğini sözlerine ekledi.


"Ürününün kalitesini artıran üreticiyi memnun edeceğiz"


İncir ağaçlarına iyi bakan, doğru hasat yapan ve ürününü Avrupa Birliğinin istediği kriterlere uygun üreten ve seçen üreticilerin bu emeğinin karşılığını aldığı bir düzeni hayata geçirmek istediklerinin altını çizen Celep, "İşletmelerin üreticiden ürünü alırken titiz ve özenli olması gerekir ki, üretici ürününü iyileştirsin. Bu anlamda biz ihracatçılar olarak önümüzdeki süreçte ürününü seçen, ürününün kalitesini artıran üreticiyi memnun edeceğiz" diye konuştu.


Örnek bahçelerde doğru üretim uygulamaları gösterilecek


Kuru incir üreticilerinin, doğru üretim tekniklerini uygulamalı olarak görmesi için çalışma yapmayı planladıkları bilgisini veren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, kuru incir üretiminin yoğun olduğu yörelerde seçecekleri 5-6 örnek bahçede uygulayacakları doğru üretim ve kurutma tekniklerini üreticilerin kendi bahçelerinde uygulamasının yolunu açmak için bir projeyi hayata geçireceklerini ifade etti.


Kuru incirler hasat fileleri üzerinden toplanacak ve örtüaltı tünellerde kurutulacak


Kuru incirin verim ve kalitesini artırmak amaçlı, hasat filesi/örtüsü kullanımı ve yaygınlaştırılması çalışmalarına başlanacağını, diğer taraftan kuruma süresini de hızlandırmak amaçlı doğru kurutma tünellerinde kerevet kullanımının mikotoksin oluşumunu azalttığının ve kalitesini arttırdığının bilimsel çalışmalarla ortaya konulduğuna işaret eden Celep, "Üniversitelerimiz ve İncir Araştırma Enstitümüz tarafından yapılan çalışmalarda hasat filesi kullanılarak kurutma tünelinde kurutulan kuru incirlerin yüzde 28'e varan oranlarda kalitesinin arttığını, örnek uygulamaların yaygınlaşması için ile üreticiyi eğitmeyi ve kuru incirin daha fazla değere satılması hedefliyoruz. Kuru inciri hızlı bir şekilde kasalara koyup, soğuk hava depolarına aldırmalıyız. Aydın Ticaret Borsamızın üzerinde çalıştığı soğuk hava deposu projesinin bir an evvel hayata geçmesini bekliyoruz ve örnek uygulamalarla incir üreticisinin daha fazla para kazanması için katkı sağlamak istiyoruz. Üretici kazanırsa, tüccar da, ihracatçı da, Türkiye de kazanır" diye konuştu.


Kuru incir ihracatı 57 bin tonu aştı


26 Eylül 2019 tarihinde başlayan 2019/20 sezonunda, Türkiye sezon başından 15 Mayıs 2020 tarihine kadar 57 bin 482 ton kuru incir ihracatı karşılığı 201 milyon dolar döviz geliri elde etti. Kuru incir ihracatı bir önceki sezona göre miktar bazında yüzde 19 artarken, değer bazında ise yüzde 6'lik artış sağladı.


Çin'e kuru incir ihracatı yüzde 140 arttı


Türkiye'den kuru incir ihracatında ilk sırayı 29 milyon dolarlık tutarla Almanya alırken, Almanya'ya kuru incir ihracatı yüzde 21 artış gösterdi. Geçmiş yıllarda kuru incir ihracatında ilk sırada yer alan Fransa ise 28 milyon dolarlık Türk inciri tercih etti ve ikinci sırada yer buldu. Üçüncü sıranın sahibi 26 milyon dolarlık tutarla Amerika Birleşik Devletleri oldu. Türk kuru meyve sektörünün son yıllarda hedef pazar olarak belirlediği Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapılan kuru incir ihracatı 2019/20 sezonunda miktar bazında yüzde 140'lık artışla 913 tondan, 2 bin 188 tona çıkarken, ihracat tutarı yüzde 88'lik artışla 2.8 milyon dolardan, 5.3 milyon dolara yükseldi.


Kuru İncir Kurulu toplantısına kimler katıldı?


Kuru İncir Kurulu toplantısına Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, Türkiye Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Hayrettin Uçak, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, Nazilli Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Kırlıoğlu, Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği Başkanı Prof. Dr. UygunAksoy, Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Şen, İncir Araştırma Enstitüsü Müdürü Selim Arpacı ve İhracatçılar katıldı. - İZMİR

Türkiye, Celep, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 10:26 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuru incirin verim ve kalitesini artırmak için sosyal medyadan eğitim - Son Dakika Ekonomi

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