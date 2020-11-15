'Kuru kafa' baskılı uyuşturucu haplarla ölüm saçmaya hazırlanan zanlılar yakalandı - Son Dakika

'Kuru kafa' baskılı uyuşturucu haplarla ölüm saçmaya hazırlanan zanlılar yakalandı

15.11.2020 12:50

'Kuru kafa' baskılı uyuşturucu haplarla ölüm saçmaya hazırlanan zanlılar yakalandı Zeytinburnu'nda 25 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi Zeytinburnu'nda yaklaşık 1 milyon TL piyasa değeri olan kuru kafa ve kar tanesi baskılı 25 bin adet uyuşturucu hap piyasaya sürülmeden yakalandı.

'Kuru kafa' baskılı uyuşturucu haplarla ölüm saçmaya hazırlanan zanlılar yakalandı

Zeytinburnu'nda 25 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda yaklaşık 1 milyon TL piyasa değeri olan kuru kafa ve kar tanesi baskılı 25 bin adet uyuşturucu hap piyasaya sürülmeden yakalandı. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında yakalanan Halil P. adli makamlarca cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" konusu ile ilgili Zeytinburnu ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 24 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zeytinburnu Güvenlik Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda Çırpıcı Mahallesi'nde bulunan metruk bir binada uyuşturucu hap ve çok sayıda silah parçası olduğu tespit edildi. Bina içinde kontrollerini gerçekleştiren ekipler 10 bin 100 adet "Kuru kafa" baskılı ve 14 bin 800 adet kar tanesi şeklinde uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonun yapıldığı adreste şişe içerisine konulmuş vaziyette uyuşturucu madde yapımında kullanılan asit bulundu. Bina içerisinde bulunan Emrah A. isimli şahıs ekiplerce gözaltına alınarak ifadesine başvuruldu. Operasyonu derinleştiren ekipler Halil P. ve beraberindeki taksi sürücüsü Hayri B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden Emrah A. ve Hayri B. isimli kişiler ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Halil P. isimli kişi ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Kuru kafa' baskılı uyuşturucu haplarla ölüm saçmaya hazırlanan zanlılar yakalandı
'Kuru kafa' baskılı uyuşturucu haplarla ölüm saçmaya hazırlanan zanlılar yakalandı
'Kuru kafa' baskılı uyuşturucu haplarla ölüm saçmaya hazırlanan zanlılar yakalandı
'Kuru kafa' baskılı uyuşturucu haplarla ölüm saçmaya hazırlanan zanlılar yakalandı
'Kuru kafa' baskılı uyuşturucu haplarla ölüm saçmaya hazırlanan zanlılar yakalandı
'Kuru kafa' baskılı uyuşturucu haplarla ölüm saçmaya hazırlanan zanlılar yakalandı

Zeytinburnu, Uyuşturucu, Operasyon, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Kuru kafa' baskılı uyuşturucu haplarla ölüm saçmaya hazırlanan zanlılar yakalandı - Son Dakika


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