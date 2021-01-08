Kuru kahve satışları yükselişte - Son Dakika

Pandemi döneminde uygulanan kısıtlamalar, kuru kahveye olan talebi arttırdı.

Ülke genelinde uygulanan yarı zamanlı sokağa çıkma kısıtlamaları, evde geçirilen vakti arttırdı. Evlerinde aileleriyle birlikte vakit geçiren insanların gıda sektöründe hareketliliğe sebep olmasıyla, orta ve ileri yaş grubunun değişmezi olan kahve satışları yükselişe geçti.

"Özellikle Türk halkı boş vakitlerinde kahve içmeyi seviyor"

Eskişehir'de yaklaşık 30 yıldır kuru kahve dükkanı işleten Sebahattin Küçük, "Son dönemde gıda sektöründe yükseliş var. İnsanların evde kalmasıyla tüketim daha da arttı. Özellikle Türk halkı boş vakitlerinde kahve içmeyi seviyor. Tüm bunlardan dolayı kahve satışlarımız arttı" dedi.

"Herhangi bir fiyat artışı kuru kahvede söz konusu değil"

Taleple birlikte birçok sektörde yaşanan fiyat artışının kuru kahve sektöründe yaşanmadığını belirten Sebahattin Küçük, "Kahve fiyatlarında artış olmadı. Pandemi öncesi fiyatlarla şuan olan fiyatlar aynı. Herhangi bir fiyat artışı kuru kahvede söz konusu değil. Sade kahvenin kilosu 70 lira, aromalı kahvenin kilosu 80 lira olarak satışı yapılıyor şuan" ifadelerini kullandı.

"En çok talep sade Türk kahvesine oluyor

Sade ve aromalı kahvelerin yaş gruplarına göre talebinin değiştiğini belirten Küçük şu ifadeleri kullandı:

"En çok talep sade Türk kahvesine oluyor. Sade kahveye orta yaş grubu ve büyüklerimiz talep ağırlığını oluşturuyor. Genç kesim ve orta yaş grubunun bir kısmı aromalı kahvelere yönelim gösteriyor. Aromalı kahveler bahsettiğim yaş gruplarının damak zevkine daha çok hitap ediyor. Dibek kahvesi, Osmanlı kahvesi, damla sakızlı kahve gibi aromalı kahveler genç ve orta yaş gruplarında genel olarak tercih ediliyor." - ESKİŞEHİR