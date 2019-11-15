Kuru kayısı elektronik ortamda senetle satılabilecek

Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret alan üçüncü ürün olan Malatya kayısısı, elektronik senetlerle borsa salonlarında internet üzerinden satılabilecek.

Devlet desteğiyle 30 bin metrekare alanda ilk etapta 6 bin ton kapasiteyle kurulması planlanan Malatya Ticaret Borsası Kuru Kayısı Lisanslı Deposunun Mart 2020'de tamamlanması hedefleniyor.

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı kentte, 1 Ağustos 2018 - 31 Temmuz 2019 arasını kapsayan ihracat sezonunda 112 ülkeye, 99 bin 461 ton kuru kayısı ihraç edilerek, 251 milyon 77 bin dolar gelir sağlandı.

Tesisin devreye girmesinin ardından, lisanslı depoya ürünlerini teslim eden üreticiler, kendilerine verilecek ürün senetlerini istedikleri zaman satarak, ürünlerini paraya çevirebilecek.

"Yüzde 90'ı ihraç ediliyor"

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte üretilen kuru kayısının yüzde 90'ının ihraç edildiğini söyledi.

İhraç edilen kuru kayısının dünyada 112 ülkenin ağzını tatlandırdığını anlatan Özcan, kayısının kent ekonomisinin lokomotifi olduğunu ifade etti.

Özcan, çiftçilerin ürettiği kayısıyı sağlıklı koşullarda depolaması amacıyla lisanslı kuru kayısı deposu projesinde ilk kazmanın iki ay önce vurulduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"İnşaat hızla devam ediyor. Şu an 6 bin ton kapasiteli depo inşasının yüzde 65'ini gerçekleştirdik. Elektronik ortamda, satış salonlarında kayısının senetler üzerinden işlem görmesini sağlayacağız. İnşaatın büyük bir bölümü bitmek üzere. Kaba inşaatın bitmesinin ardından iklimlendirme bölümüne geçilerek, soğuk hava depoları yapılacak. Bu üreticilerimizin uzun zamandır beklediği bir yatırım."

Tarım ve Orman Bakanlığının çiftçilere lisanslı depo üzerinden sağladığı imkanları kentte hayata geçireceklerine belirten Özcan, "Hem ürün sağlıklı imkanlarda saklanacak hem de ürün senetleriyle hasat döneminde çiftçiye finansman desteği sağlanacak. Dünyada ilk defa kuru kayısı lisanlı deposunu hayata geçireceğiz." diye konuştu.

- "Yoğun ilgi bekliyoruz"

Ramazan Özcan, temmuz ve ağustos ayında üreticilerin işçi ücretleri gibi maliyetleri karşılayabilmek için finans kaynağına ihtiyaç duyduğunu, bu nedenle piyasaya ürün arzının fazla olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Çiftçiler, lisanslı depodaki ürünlerine karşılık, elektronik senetler üzerinden bankacılık sektöründen Tarım ve Orman Bakanlığının sübvanse ettiği faizsiz kredi alma imkanına kavuşacak. Yaz döneminde kırsalda, kış döneminde kentte ikamet eden üreticilerimiz ürünlerini güvenli ve sağlıklı yerlere taşıma ihtiyacı duyuyor. Depo burada önemli bir faktör olacak. Kış dönemlerinde şehre gelen vatandaşlarımız ürünlerini rahatlıkla burada muhafaza edebilecek. Ürünü satış esnasında sürekli tüccar ve ihracatçıya gösterme ihtiyacı duyan üretici, burada şöyle bir kolaylıkla karşılaşacak, artık kayısının ticaretini, fiziki olarak görülmek yerine deponun vermiş olduğu ürün senetleriyle gerçekleştirecek. İnternet üzerinden talimat verilerek ürün Malatya Ticaret Borsası satış salonlarında işlem görebilecek."

Lisanslı depoculukla üreticiler için değişik destekler sağlanacağına işaret eden Özcan, "Üreticilerimizden yoğun ilgi bekliyoruz. Ürünün depoya naklinde devletimiz nakliye, kabul sırasında yapılan laboratuvar analizlerinde de devlet laboratuvar desteği sağlıyor." bilgisini de paylaştı.