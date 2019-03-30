Kuru kayısı ihracatı 95 bin ton
48 dakika önce
Malatya'dan geçen yıl 112 ülkeye 95 bin 350 ton kuru kayısı gönderilirken karşılığında 261 milyon 397 bin dolar gelir elde edildi.
Malatya
'dan geçen yıl 112 ülkeye 95 bin 350 ton kuru kayısı gönderilirken karşılığında 261 milyon 397 bin dolar gelir elde edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 11:47
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