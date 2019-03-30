Son Dakika Haberleri: Kuru kayısı ihracatı 95 bin ton

Kuru kayısı ihracatı 95 bin ton

48 dakika önce

Malatya'dan geçen yıl 112 ülkeye 95 bin 350 ton kuru kayısı gönderilirken karşılığında 261 milyon 397 bin dolar gelir elde edildi.

Kuru kayısı ihracatı 95 bin ton, System.String[]
Malatya'dan geçen yıl 112 ülkeye 95 bin 350 ton kuru kayısı gönderilirken karşılığında 261 milyon 397 bin dolar gelir elde edildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 11:47 

Malatya, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fitch: Türk Bankalarının Önemli Tamponları Var Hurdalıktan Aldıkları Aracı 10 Bin Lira Harcayıp Paletli Kar Aracına Dönüştürdüler Çin'in Yolladığı 65 Tonluk Tıbbi Malzeme Yardımı Venezuela'ya Ulaştı Süleyman Efendi Cemaati, Cumhur İttifakı Adaylarını Destekleyeceklerini Duyurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 12:35:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuru kayısı ihracatı 95 bin ton
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]